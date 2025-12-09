O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței

O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi sub acuzația de șantaj, după ce au înscenat răpirea acesteia pentru a obţine 47.000 de euro de la iubitul ei.

Arestanți pentru înscenarea unei răpiri

Vizați sunt un bărbat de 31 de ani din comuna Vutcani şi o femeie de 33 de ani din comuna Iana.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconştienţă, legată de mâini şi de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Cei doi au fost inițial reţinuţi pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă.