B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței

O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 16:15
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi sub acuzația de șantaj, după ce au înscenat răpirea acesteia pentru a obţine 47.000 de euro de la iubitul ei.

Arestanți pentru înscenarea unei răpiri

Vizați sunt un bărbat de 31 de ani din comuna Vutcani şi o femeie de 33 de ani din comuna Iana.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi înscenat lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconştienţă, legată de mâini şi de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.

Cei doi au fost inițial reţinuţi pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă.

Tags:
Citește și...
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Eveniment
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
Eveniment
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
Eveniment
Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
Eveniment
Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Eveniment
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Eveniment
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Ultima oră
16:40 - Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
16:34 - Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
16:31 - A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
16:31 - Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee (VIDEO, GALERIE FOTO)
16:29 - Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
16:14 - Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
16:08 - Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)
15:58 - Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special