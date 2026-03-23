O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 10:39
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Descoperirea și cercetările moderne
  2. Abandon și redescoperire
  3. Structura și importanța orașului

După mai bine de un deceniu de cercetări, arheologii au redescoperit Alexandria de pe Tigru, cunoscută și ca Charax Spasinou, un oraș antic fondat de Alexandru cel Mare. Cetatea, ascunsă de secole în nisipurile deșertului irakian, era un punct strategic și comercial major al lumii antice.

Descoperirea și cercetările moderne

Redescoperirea orașului este rezultatul muncii profesorului Stefan Hauser și a echipei sale de la Universitatea din Constance. Alexandria de pe Tigru a fost construită în secolul IV î.Hr., pentru a găzdui coloniști din cetatea regală Durine și soldați invalizi ai armatei lui Alexandru, scrie Adevărul.

Construită după modelul celebrei Alexandrii din Egipt, metropola a suferit inițial din cauza inundațiilor, dar a prosperat sub conducerea regelui persan Hyspaosines, care a ridicat ziduri masive și a înălțat nivelul terenului pe o circumferință de aproape 10.000 de metri. În această perioadă, orașul a fost cunoscut sub numele de Charax Spasinou, devenind un centru urban important.

Abandon și redescoperire

Orașul a fost treptat abandonat în secolul al III-lea d.Hr., din cauza inundațiilor majore ale râului Tigru. Primele indicii moderne despre existența sa au apărut la mijlocul secolului XX, dar războiul dintre Iran și Irak a întrerupt cercetările.

Abia din 2014, arheologii au reluat investigațiile, analizând peste 500 de kilometri pătrați cu tehnologii moderne de prospectare a suprafeței. Echipele au descoperit fragmente de ceramică, resturi industriale și cărămizi, iar geofizicienii au folosit magnetometre pentru a vizualiza structurile ascunse și a reconstrui organizarea urbană.

Structura și importanța orașului

Primele concluzii arată că orașul era împărțit în patru zone: arie rezidențială, port fluvial cu ateliere, palat monumental și un sistem de irigații pentru agricultură. Străzile largi și templele, împreună cu cartierele meșteșugărești, indică un centru comercial și cultural vital pentru Mesopotamia.

Situat între Tigru și Eufrat, Charax Spasinou funcționa ca un punct strategic de tranzit și comerț. Cercetătorii speră ca săpăturile viitoare să scoată la lumină structurile îngropate ale orașului, deși instabilitatea regională ar putea întârzia proiectul ambițios.

