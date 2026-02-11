Escrocii cibernetici și-a rafinat metodele prin care își păcălesc victimele pentru a le lăsa fără bani. Un rol important în comiterea infracțiunilor în mediul online joacă și aplicațiile de Inteligență Artificială.

Experții în au emis un avertisment pentru utilizatorii de servicii bancare online. Aceștia le-au atras atenția cu privire la greșelile care le comit și care îi pun într-o poziție vulnerabilă față de escrocii cibernetici.

Prin proiectul național #SigurantaOnline, susținut de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor, utilizatorii sunt atenționați că anumite gesturi, făcute din grabă, pot avea consecințe grave. Își pot pierde banii din conturi sau chiar datele personale.

Potrivit unui comunicat transmis de , aplicațiile de complică foarte mult contextul fraudelor pe internet. Aceste instrumente sunt folosite de infractori pentru a crea mesaje, pagini web și chiar voci care imită realitatea. Astfel, înșelătoriile sunt mai greu de depistat.

Pentru a combate aceste riscuri, autoritățile au dezvoltat o platformă online, care pune la dispoziția celor interesați resurse pentru a-i face mai vigilenți în fața infractorilor. Acestea sunt gratuite și pot fi accesate de copii, părinți și profesori. Pe platformă pot fi efectuate inclusiv teste pentru verificarea abilităților de siguranță online.

Greșeli banale de care profită infractorii

Specialiștii în securitate cibernetică au identificat cinci erori dintre cele mai frecvente pe care le comit utilizatorii români, în mediul online. Acestea pot fi evitate, cu puțină atenție și ținând cont de recomandările făcute de autorități.

Una dintre greșeli este divulgarea datelor de pe cardul bancar sau a codurilor de securitate. Escrocii cibernetici solicită astfel de informații, inclusiv codul CVV, sub pretextul unor urgențe. Cu ajutorul tehnologiilor IA, reușesc să conceapă pagini web identice cu cele ale unor bănci pentru a-și păcăli victimele.

În acest context, autoritățile recomandă să nu trasmiteți datele cardului la cerere, în vederea unor așa-zise verificări. Verificările trebuie făcute doar prin aplicația oficială a băncii.

O altă greșeală des întâlnită este plata făcută pentru diferite achiziții pe site-uri obscure. Utilizatorii sunt atrași cu oferte dintre cele mai ispitoare, de magazine online false, în spatele cărora se ascund infractorii. Aceștia fură datele bancare și chiar banii din cont. Recomandarea autorităților este să verificați site-ul, dacă are conexiune securizată (lacătul închis/https) și căutați recenzii despre comerciant pe platforme precum ScamAdviser.com.

Alte gafe de care profită escrocii cibernetici

O altă greșeală comisă de utilizatorii online, de care profită escrocii cibernetici este ignorarea măsurilor suplimentare de securitate. Lipsa notificărilor și a autentificării în doi pași sunt o vulnerabilitate pentru conturile bancare. În acest caz se recomandă utilizatorilor să activeze alertele pentru tranzacții și procedurile de autentificare în doi pași în toate aplicațiile bancare.

Reacția impulsivă la panică, pe care mizează infractorii în cazul escrocheriilor de tip „Accidentul” pot fi evitate. Infractorii folosesc apeluri generate de AI care imită vocea unei persoane dragi. Ei cer bani urgent sub diferite pretexte, iar lipsa atenției și reacția impulsivă poate duce la pierderi financiare importante.

Recomandarea autorităților este să închideți apelul și sunați persoana respectivă pe numărul cunoscut. De asemenea, este bine să stabiliți o „parolă de siguranță” în familie pentru a verifica identitatea celor care vă sună, în astfel de situații.

Accesarea link-urilor suspecte. Inteligența artificială poate general mesaje text convingătoare – oferte, contracte – care par să fie elaborate de cunoscuți sau instituții. Recomandarea autorităților este să nu dați click direct din mesaje, în cazul în care vi se cere să urmați un anumit link. Tastați manual adresa site-ului în browser.