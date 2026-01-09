O femeie din India și-a reclamat soțul la poliție, dar și patru membri din familia lui, pentru înșelăciune deoarece i-au ascuns mai multe informații despre el, inclusiv că e chel.

Și-a reclamat soțul la poliție pentru că e chel

Lavika Gupta și Sanyam Jain s-au căsătorit pe 16 ianuarie 2024.

Lavika spune că Sanyam și familia lui i-au ascuns mai multe informații despre aspectul său fizic, situația financiară și educațională.

„După căsătorie, am aflat că soțul meu avea doar 12 clase, în timp ce în biografia matrimonială apărea că e licențiat în comerț. Mai mult, a mințit spunând că are salariu de 20.000 de dolari. Am fost grav înșelată”, a scris femeia în plângerea către poliție, potrivit

Ea s-a mai plâns că i s-a promis un bărbat cu păr bogat și sănătos, dar după căsătorie a aflat că acesta are și poartă perucă sau o proteză capilară.

Ce acuzații i-au mai fost aduse soțului

Dar alte acuzații din plângerea formulată de Lavika Gupta chiar sunt serioase.

„Femeia a mai acuzat că soțul ei a agresat-o în timpul unei călătorii în străinătate și a forțat-o să aducă marijuana din Thailanda în India”, a declarat un polițist.