B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel

O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 14:28
O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Și-a reclamat soțul la poliție pentru că e chel
  2. Ce acuzații i-au mai fost aduse soțului

O femeie din India și-a reclamat soțul la poliție, dar și patru membri din familia lui, pentru înșelăciune deoarece i-au ascuns mai multe informații despre el, inclusiv că e chel.

Și-a reclamat soțul la poliție pentru că e chel

Lavika Gupta și Sanyam Jain s-au căsătorit pe 16 ianuarie 2024.

Lavika spune că Sanyam și familia lui i-au ascuns mai multe informații despre aspectul său fizic, situația financiară și educațională.

„După căsătorie, am aflat că soțul meu avea doar 12 clase, în timp ce în biografia matrimonială apărea că e licențiat în comerț. Mai mult, a mințit spunând că are salariu de 20.000 de dolari. Am fost grav înșelată”, a scris femeia în plângerea către poliție, potrivit Times of India.

Ea s-a mai plâns că i s-a promis un bărbat cu păr bogat și sănătos, dar după căsătorie a aflat că acesta are chelie și poartă perucă sau o proteză capilară.

Ce acuzații i-au mai fost aduse soțului

Dar alte acuzații din plângerea formulată de Lavika Gupta chiar sunt serioase.

„Femeia a mai acuzat că soțul ei a agresat-o în timpul unei călătorii în străinătate și a forțat-o să aducă marijuana din Thailanda în India”, a declarat un polițist.

Tags:
Citește și...
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Externe
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Externe
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
Externe
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Externe
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
Externe
Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Externe
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
Externe
Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Externe
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Externe
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Externe
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Ultima oră
16:35 - ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
16:32 - E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
16:29 - Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
16:26 - Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
15:58 - Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
15:55 - Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
15:54 - Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
15:32 - Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
15:31 - Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
15:19 - Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”