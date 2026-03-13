B1 Inregistrari!
Eveniment » O pasageră a dat în judecată American Airlines după ce a suferit un șoc anafilactic la bord. Răspunsul companiei

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 12:24
Cuprins
  1. Detaliile incidentului
  2. Ajutor venit de la alți pasageri
  3. Răspunsul companiei și acuzațiile

O femeie din statul american Texas a dat în judecată compania aeriană American Airlines, după ce, în timpul unui zbor transatlantic, a suferit o reacție alergică severă provocată de mâncarea servită la bord, relatează People. Incidentul a pus viața pasagerei în pericol și, potrivit reclamantei, echipajul nu a gestionat situația corespunzător.

Detaliile incidentului

Heather Wing a intentat proces după ce, pe 26 august 2025, în timpul zborului de la Londra (Heathrow) la Dallas–Fort Worth, a intrat în șoc anafilactic. Femeia suferă de o alergie severă la nuci și susține că preparatele servite la bord conțineau ingrediente periculoase pentru ea, fără avertismente clare privind alergenii.

„Înainte de zbor, Heather și-a actualizat profilul de pasager, menționând alergia la nuci. De asemenea, ea a informat personalul de bord despre această problemă în timpul zborului”, se arată în plângerea depusă în instanță.

Cu toate acestea, echipajul i-a servit salată cu nuci și găluște cu sos ce conținea nuci măcinate, fără nicio avertizare în meniul companiei. După consumarea mâncării, Heather Wing a intrat în șoc anafilactic, o reacție care poate fi fatală dacă nu este tratată prompt.

Ajutor venit de la alți pasageri

Potrivit cuplului Wing, echipajul nu a intervenit imediat, iar ajutorul a venit de la alți pasageri, inclusiv medici aflați la bord. Heather a reușit să-și administreze antihistaminicele și medicamentul Benadryl pe care le avea cu ea, pentru a reduce simptomele alergiei.

După incident, experiența a fost extrem de traumatizantă. În documentele depuse în instanță, cuplul afirmă că Heather a suferit „vătămări fizice, traume emoționale și complicații medicale continue”. Soțul ei, Brent Wing, a declarat că trăiește cu „angoasă ca urmare directă a faptului că a fost martor la experiența aproape de moarte a soției sale”.

Răspunsul companiei și acuzațiile

După aterizare, cuplul a trimis companiei aeriene o cerere oficială de despăgubire pentru cheltuieli medicale, daune morale și anularea aniversării. Inițial, au propus soluționarea amiabilă: două bilete la clasa business sau întâi și 50.000 de dolari. American Airlines a oferit doar 15.000 de mile bonus și rambursarea sumei de 775,59 dolari, recunoscând probleme doar cu bagajele.

Plângerea depusă include 11 acuzații împotriva companiei aeriene, printre care: neglijență, lipsa avertismentelor privind alergenii și încălcarea legii americane privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Cuplul solicită proces cu juriu, despăgubiri compensatorii și punitive, dar și schimbarea politicilor companiei.

Printre cerințe se numără instruirea obligatorie a personalului de bord în privința alergiilor alimentare și introducerea etichetelor clare privind alergenii în meniurile de la bordul avioanelor.

