18 oct. 2025, 10:00
Foto simbol: ISU / Facebook
Cuprins
  1. Starea persoanei care a fost rănită în explozia din Rahova
  2. Câte victime a făcut explozia din București
  3. Ce a transmis primarul interimar al Capitalei după tragedie

O persoană rănită în explozia devastatoare din Rahova este transportată la o clinică din Austria. Pacientul are arsuri pe o suprafață mare din corp și multiple traumatisme.

Starea persoanei care a fost rănită în explozia din Rahova

Anunțul transferului unei persoane rănite în explozia de pe Calea Rahova a fost făcut de DSU. Potrivit declarației instituției, pacientul pleacă de la Spitalul Universitar din București spre o unitate medicală din Austria, în stare critică și intubat.

„O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se află în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate”, a informat DSU, sâmbătă dimineața.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv. Pacientul urmează să fie monitorizat permanent de echipa medicală, pe toată durata deplasării.

Câte victime a făcut explozia din București

Explozia de pe Calea Rahova s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea a altor 20. 15 pacienți au fost transportațio la mai multe spitale din Capitală.

Ce a transmis primarul interimar al Capitalei după tragedie

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile imediate și pe termen lung luate de autorități în urma exploziei devastatoare din Rahova.

Bujduveanu a anunțat că toți locatarii afectați vor fi cazați în hoteluri pe cheltuiala Primăriei Capitalei, pe parcursul acestui weekend. Prioritate la cazare au familiile cu copii și persoanele vârstnice. Primarul interimar al Capitalei a mai spus că, începând de luni, Primăria Capitalei și Sectorul 5 vor pune la dispoziție locuințe proprii din fondul municipalității, la standarde adecvate. Pentru cei care nu vor beneficia de apartamentele municipalității, Primăria va asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată.

„Toate forțele de ordine s-au mobilizat. În momentul acesta, avem un plan sigur pe care îl aplicăm din timp ce vorbim.

Etapa 1: Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, la acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe.

Începând de luni, vom pune la dispoziție locuințe proprii din fondul Municipului București și ale sectoarelor Municipului București, la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii.

Pe lângă aceste apartamente, PMB la ora 15 se întrunește în ședință extraordinară de Consiliu General pentru a asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată pentru cei care nu au loc în apartamentele municipalității”, a informat edilul Capitalei.

