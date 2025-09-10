O stewardesa a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la pasageri, în timpul zborurilor

Barbara Bacilieri, o însoțitoare de bord, a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la care călătoresc cu aceasta.

Cuprins

Ce spune stewardesa

Sfaturi pentru pasageri

Ce spune stewardesa

Cel mai mult, Barbara este deranjată de făcute de pasageri, a mărturisit ea în mediul online.

„Când a apărut filmul «Society of the Snow,», un pasager mi-a spus: «Dacă se întâmplă ceva, îți dau consimțământul să mă mănânci». Am răspuns: «Ce?!»”, a dezvăluit ea, potrivit „New York Post”, conform .

Alți pasageri au mai spus: „Cine pilotează? Dacă e o femeie, să-mi spui, că o să cobor”, a povestit Barbara Bacilieri.

Sfaturi pentru pasageri

Stewardesa le recomandă femeilor să evite în timpul zborului pantofii cu toc. Aceștia pot fi periculoși.

„Nu port niciodată tocuri… într-o evacuare, ar trebui să le dai jos ca să nu deteriorezi toboganul, iar la aeroport trebuie să mergi mult pe jos”, a precizat ea.

De asemenea, ea a atras atenția asupra igienei: „Chiar dacă păturile sunt spălate înainte de fiecare zbor, au fost folosite de atât de mulți pasageri încât nu știi niciodată ce ar putea fi acolo”.

Barbara a mai atras atenția și în legătură cu apa de la robinet. Ea le recomandă pasagerilor să evite consumul acesteia.