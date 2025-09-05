B1 Inregistrari!
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul

Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul

05 sept. 2025, 22:24
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Sursa Foto: Facebook/ David Popovici

După toate reușitele marcate anul acesta, David Popovici se bucură de are parte de o binemeritată vacanță. Campionul nu a ales o destinație de lux pentru a se relaxa, ci a preferat să meargă la pescuit împreună cu tatăl său. Cei doi se pare că au avut și noroc, astfel că tânărul a postat pe rețelele de socializare mai multe poze cu captura.

 

 Cuprins: 

  1. Cum a performat David Popovici la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore
  2. Ce comentarii au lăsat internauții la postarea lui David Popovici

 

Cum a performat David Popovici la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore

În urmă cu o lună, David Popovici marca două noi victorii la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore – la 100 de metri liberi și 200 de metri liber, devenind dublu campion mondial. Sportivul a obținut două medalii de aur și a reușit să claseze România pe locul șase, ca număr de medalii câștigate, potrivit Cancan.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea lui David Popovici

Acum însă, David Popovici se bucură de vacanță alături de oamenii dragi lui. Ieri, sportivul a împărtășit cu fanii din mediul online că a fost la pescuit, ba chiar le-a și arătat captura.

David Popovici a publicat două fotografii de la pescuit, într-una dintre ele fiind împreună cu tatăl său, Mihai Popovici. Sportivul și-a însoțit postarea de descrierea: „Câți pești sunt în cele două imagini?”

La scurt timp după ce postarea a apărut în mediul online, internauții au început să se întreacă în glume, în secțiunea de comentarii.

„A luat argintul sau bronzul pestele?”/ „Peștele când ajunge acasă: ‘Icre, n-o să-ți vină să crezi cine m-a pescuit azi’/ „Peștii voiau doar un autograf!”/ „Eu cred că David a înotat mai repede și l-a prins”/ „Spune drept! L-au bătut la înot și l-ai prins?”, au fost câteva dintre comentarii.

