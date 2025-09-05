Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul

După toate reușitele marcate anul acesta, David Popovici se bucură de are parte de o binemeritată vacanță. Campionul nu a ales o destinație de lux pentru a se relaxa, ci a preferat să meargă la pescuit împreună cu tatăl său. Cei doi se pare că au avut și noroc, astfel că tânărul a postat pe rețelele de socializare mai multe poze cu captura.

Cum a performat David Popovici la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore

În urmă cu o lună, David Popovici marca două noi victorii la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore – la 100 de metri liberi și 200 de metri liber, devenind dublu campion mondial. Sportivul a obținut două medalii de aur și a reușit să claseze România pe locul șase, ca număr de medalii câștigate, potrivit .

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea lui David Popovici

Acum însă, David Popovici se bucură de vacanță alături de oamenii dragi lui. Ieri, sportivul a împărtășit cu fanii din mediul online că a fost la pescuit, ba chiar le-a și arătat captura.

David Popovici a publicat două fotografii de la pescuit, într-una dintre ele fiind împreună cu tatăl său, Popovici. Sportivul și-a însoțit postarea de descrierea: „Câți pești sunt în cele două imagini?”

La scurt timp după ce postarea a apărut în mediul online, internauții au început să se întreacă în glume, în secțiunea de .

„A luat argintul sau bronzul pestele?”/ „Peștele când ajunge acasă: ‘Icre, n-o să-ți vină să crezi cine m-a pescuit azi’/ „Peștii voiau doar un autograf!”/ „Eu cred că David a înotat mai repede și l-a prins”/ „Spune drept! L-au bătut la înot și l-ai prins?”, au fost câteva dintre comentarii.