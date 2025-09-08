B1 Inregistrari!
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 11:29
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Sursa foto simbol: Pixabay

Haos într-un avion Ryanair care circula din Anglia către Spania. Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușa de urgență, în timp ce aeronava se afla în aer.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun martorii

Ce s-a întâmplat

Zborul de la Bournemouth, Anglia, către Girona, Spania, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Toulouse, joi, conform Observator.

Toate acestea s-au întâmplat după un conflict între pasageri. Acesta a pornit după ce un bărbat beat a început să strige că vrea să coboare şi a încercat să deschidă uşile de urgenţă în aer.

Restul pasagerilor au încercat să îl oprească, însă totul a escaladat. Bărbatul ar fi fost scuipat și lovit cu pumnii. El a fost imobilizat, în cele din urmă.

Ce spun martorii

„Întregul incident a fost extrem de traumatizant. Bărbatul a intrat la toaletă și, ulterior, a încercat să deschidă una dintre ușile de urgență. Apoi s-a dus să încerce cealaltă ușă, strigând Vreau să cobor. Atunci a izbucnit un scandal uriaş”, a declarat un martor.

„Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute, abia trei persoane au reuşit să-l țină sub control. A fost groaznic, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau”, a povestit un alt martor.

Ulterior, au intervenit și polițiștii. Oamenii legii l-au imobilizat pe individ imediat după aterizarea de urgenţă.

