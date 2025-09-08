Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer

Haos într-un avion Ryanair care circula din Anglia către Spania. Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușa de urgență, în timp ce aeronava se afla în aer.
Zborul de la Bournemouth, Anglia, către Girona, Spania, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Toulouse, joi, conform Observator.
Toate acestea s-au întâmplat după un conflict între pasageri. Acesta a pornit după ce un bărbat beat a început să strige că vrea să coboare şi a încercat să deschidă uşile de urgenţă în aer.
Restul pasagerilor au încercat să îl oprească, însă totul a escaladat. Bărbatul ar fi fost scuipat și lovit cu pumnii. El a fost imobilizat, în cele din urmă.
„Întregul incident a fost extrem de traumatizant. Bărbatul a intrat la toaletă și, ulterior, a încercat să deschidă una dintre ușile de urgență. Apoi s-a dus să încerce cealaltă ușă, strigând Vreau să cobor. Atunci a izbucnit un scandal uriaş”, a declarat un martor.
„Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute, abia trei persoane au reuşit să-l țină sub control. A fost groaznic, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau”, a povestit un alt martor.
Ulterior, au intervenit și polițiștii. Oamenii legii l-au imobilizat pe individ imediat după aterizarea de urgenţă.