B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat

O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 12:15
O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
Sursa Foto: Freepik

O tânăra de 25 de ani, din Baia Mare, a fost răpită de doi bărbați și a fost ținută cu forța într-un apartament din Craiova.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cei doi bărbați, reținuți

Ce s-a întâmplat

Duminică, poliţiştii au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie din Baia Mare cu privire la faptul că fiica sa se află în Craiova și este ținută cu forța într-un apartament.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au găsit în interiorul imobilului o tânără, de 25 de ani, din Baia Mare, și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt.

Cei doi bărbați, reținuți

Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie, ar fi fost luată împotriva voinței sale din municipiul Baia Mare. Cei doi ar fi transportat-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ținută fără a putea părăsi imobilul, conform Observator.

Polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi bărbați, de 25 și 35 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Aceștia vor fi prezentați duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
Eveniment
Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Eveniment
Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Eveniment
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
Eveniment
Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Eveniment
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Eveniment
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Eveniment
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
Eveniment
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Eveniment
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Ultima oră
11:42 - Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
11:24 - Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
10:36 - Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
10:03 - Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
09:31 - Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete
09:00 - Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR
08:37 - Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
08:17 - Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
00:09 - Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun
23:27 - Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA