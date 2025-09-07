O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat

O tânăra de 25 de ani, din , a fost răpită de doi bărbați și a fost ținută cu forța într-un apartament din .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cei doi bărbați, reținuți

Ce s-a întâmplat

Duminică, poliţiştii au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie din Baia Mare cu privire la faptul că fiica sa se află în Craiova și este ținută cu forța într-un apartament.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au găsit în interiorul imobilului o tânără, de 25 de ani, din Baia Mare, și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt.

Cei doi bărbați, reținuți

Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie, ar fi fost luată împotriva voinței sale din municipiul Baia Mare. Cei doi ar fi transportat-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ținută fără a putea părăsi imobilul, conform .

Polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi bărbați, de 25 și 35 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Aceștia vor fi prezentați duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.