O tânără este cercetată pentru înșelăciune după un presupus ritual de „dezlegare de vrăji"

O tânără este cercetată pentru înșelăciune după un presupus ritual de „dezlegare de vrăji”

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 12:41
O tânără este cercetată pentru înșelăciune după un presupus ritual de „dezlegare de vrăji”
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Cum a început totul
  3. Telefoanele, preluate și contactul întrerupt
  4. Prejudiciu recuperat, cercetările continuă

O tânără de 17 ani este cercetată pentru înșelăciune, după ce ar fi convins o altă adolescentă să îi ofere două telefoane mobile pentru a le „arde bateriile” în cadrul unui presupus ritual de dezlegare de vrăji. Prejudiciul a fost recuperat, iar polițiștii continuă ancheta.

Despre ce este vorba

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția polițiștilor din Buzău, după ce o adolescentă a reclamat că a fost păcălită în urma unui ritual de ghicit, scrie Adevărul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, o tânără de 17 ani din județul Ialomița este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Fapta ar fi fost comisă în dauna unei alte minore, tot de 17 ani, din localitatea Padina, județul Buzău.

Cum a început totul

Din primele cercetări a reieșit că cele două adolescente s-ar fi cunoscut pe o rețea de socializare. Discuțiile online ar fi dus ulterior la stabilirea unei întâlniri în municipiul Buzău, pe data de 22 ianuarie.

Potrivit anchetatorilor, întâlnirea ar fi avut ca scop realizarea unui ritual de ghicit. În acest context, tânăra din Ialomița ar fi indus-o în eroare pe cealaltă fată, susținând că este necesar să îi predea două telefoane mobile pentru a le arde bateriile. Gestul ar fi fost prezentat drept o condiție esențială pentru „dezlegarea unei vrăji”.

Telefoanele, preluate și contactul întrerupt

După ce ar fi intrat în posesia celor două dispozitive, tânăra cercetată ar fi întrerupt orice legătură cu presupusa victimă. Mai mult, ar fi blocat-o pe toate platformele de socializare, ceea ce a ridicat semne de întrebare.

Situația a fost descoperită după ce adolescenta din Padina i-a povestit unei surori mai mari cele întâmplate. Realizând că este vorba despre o posibilă înșelăciune, aceasta a decis să anunțe poliția.

Prejudiciu recuperat, cercetările continuă

Oamenii legii au reușit să recupereze prejudiciul, iar telefoanele au fost restituite persoanei vătămate.

În prezent, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

