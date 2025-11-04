B1 Inregistrari!
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii

Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii

Elena Boruz
04 nov. 2025, 08:35
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce e acest oraș o comoară ascunsă a Europei
  2. Cât costă o zi în orașul „mare fără prețuri mari”
  3. Ce poți vedea dacă ieși din oraș
  4. Ce trebuie să guști neapărat
  5. De ce spun turiștii că e o destinație de neratat

Toți visăm la o escapadă europeană cu aer boem și istorie la tot pasul, dar fără să golim contul bancar. Există un oraș care oferă exact asta: atmosferă vibrantă, mâncare excelentă și prețuri de necrezut. Este vorba despre Belgrad, capitala Serbiei. Zborurile spre această destinație pornesc de la echivalentul a doar 150 de lei, conform The Sun.

De ce e acest oraș o comoară ascunsă a Europei

Unul dintre cele mai vechi orașe de pe continent își spune povestea prin fiecare clădire: urme romane, amprente otomane și influențe austro-ungare. Pe colinele sale, fortăreața veche oferă o priveliște spectaculoasă asupra a două râuri care se întâlnesc la poalele zidurilor.

Aici, timpul pare că stă pe loc: bătrânii stau ore întregi la o cafea tare, tinerii umplu străduțele pietruite și barurile plutitoare de pe râu.

Cât costă o zi în orașul „mare fără prețuri mari”

Dacă la Paris sau Roma o cafea te costă o mică avere, în Belgrad o bei cu 9 lei. O cină completă cu vin ajunge la sub 100 de lei, iar o noapte la hotel începe de la echivalentul a 240 de lei.

Transportul public e gratuit, dar majoritatea turiștilor preferă să rătăcească pe jos, în special prin Skadarlija, „cartierul boem”, unde fiecare terasă pare desprinsă dintr-un film vechi.

Ce poți vedea dacă ieși din oraș

La patru ore distanță, Parcul Național Tara pare o lume desprinsă din basme: lacuri limpezi, păduri dense și chiar urși bruni care trăiesc liberi. Cei mai curajoși pot dormi în case plutitoare pe Lacul Perucac sau pot vâsli pe râul Drina, trecând pe lângă celebra „Casă de pe Râu”, una dintre cele mai fotografiate din Balcani.

Ce trebuie să guști neapărat

Mâncarea e o parte din experiență. La Drama Ćevapi, porțiile sunt uriașe, iar vinul local curge fără zgârcenie. Pentru o experiență mai rafinată, restaurantele din zona Beton Hala oferă preparate balcanice reinterpretate modern, cu priveliști spectaculoase la apus.

De ce spun turiștii că e o destinație de neratat

Orașul nu e „lucios” ca marile capitale, dar are viață, personalitate și un farmec greu de găsit în Europa de Vest. E locul unde istoria se împletește cu haosul balcanic, iar turiștii pleacă mereu spunând același lucru: „n-am cheltuit mult, dar m-am simțit bogat”.

