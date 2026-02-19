Traseul nu s-a oprit acolo, pentru că au mai avut de urcat încă o scară. Apoi au fost nevoiți să introducă un nou cod pentru a deschide o ușă grea. Întreaga experiență a fost complet neașteptată și i-a făcut să simtă că descoperă un loc ascuns, departe de imaginea clasică a unei cazări obișnuite.

Cum arăta, de fapt, apartamentul ascuns în clădirea istorică

După tot traseul complicat și plin de surprize, tânăra și prietenul ei au reușit, în cele din urmă, să ajungă în apartamentul închiriat. Spre surprinderea lor, spațiul era destul de mic, iar priveliștea nu oferea nimic spectaculos, ci doar alte ferestre și apartamente din jur. Chiar și așa, experiența a fost una memorabilă, mai ales datorită clădirii în care era situată locuința.

Imobilul făcea parte din categoria clădirilor haussmanniene, emblematice pentru Paris și apreciate pentru eleganța lor aparte. Aceste construcții au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în urma unui amplu proiect de modernizare coordonat de baronul Georges-Eugène Haussmann. Proiectul a avut loc în perioada în care Franța era condusă de Napoleon al III-lea. Atunci, multe zone vechi ale orașului au fost demolate și înlocuite cu bulevarde largi și clădiri impunătoare.

Fațadele aliniate perfect, balcoanele din fier forjat și organizarea apartamentelor pe mai multe niveluri au devenit, în timp, simboluri ale stilului parizian clasic.