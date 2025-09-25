Donald Trump cere anchetă la ONU, denunțând că a fost sabotat de trei ori în timpul participării sale la Adunarea Generală. Președintele american a acuzat un triplu sabotaj: o scară rulantă care s-a oprit, un prompter închis și faptul că discursul său nu s-a auzit în totalitate.

Ce a spus Donald Trump despre „sabotajul” de la ONU

„O RUȘINE REALĂ a avut loc la Națiunile Unite”, a scris Trump, pe rețeaua sa, Truth Social.

El a acuzat că în timpul Adunării Generale de la New York au avut loc „nu unul, nu două, ci trei evenimente extrem de suspecte!”.

Încă de la început, scara rulantă pe care se afla Donald Trump și soția sa, prima doamnă Melania Trump, „s-a oprit dintr-odată”.

„Ne-am fi putut prăbuși pe marginile ascuțite ale acelor trepte de oțel”, a exagerat Trump.

El a reproșat apoi că promperul s-a „închis complet” chiar în momentul în care a început să vorbească de la tribuna Adunării Generale. Prin urmare, el a trebuit să improvizeze o parte din discurs.

Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, soția sa i-a spus apoi că nici nu i-a auzit discursul: „Am întrebat-o cum a fost, iar ea mi-a spus: ”Nu am auzit un cuvânt””.

Trump a cerut o anchetă la ONU, iar în privința incidentului cu scara rulantă a transmis că „Secret Service e implicat” și că „toate înregistrările de securitate trebuie păstrate, mai ales cele care au filmat butonul de oprire de urgență”.

ONU a răspuns deja oficial că scara rulantă s-a oprit deoarece un cameraman al delegației SUA, care mergea cu spatele pe scară pentru a filma sosirea soților Trump, a declanșat din greșeală funcția de siguranță a instalației.

Însă explicația nu l-a mulțumit pe Donald Trump. „Cei care au făcut asta ar trebui arestați!”, a transmis el, în postarea sa.

Totodată, președintele american a făcut referire și la un articol din „The Times of London”, care susținea că unii angajați ai ONU ar fi glumit anterior că „vor opri scările rulante și îi vor spune că au rămas fără bani”, o aluzie la faptul că Administrația Trump a tăiat alocările pentru ONU.

În dispută a intervenit și Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, care a declarat la Fox News că oprirea scării rulante ar putea fi parte dintr-un „plan deliberat” de a-l umili pe Trump.

„Tot ce am primit de la ONU a fost o scară care s-a oprit la jumătate și un prompter care nu a mers. Dacă Prima Doamnă nu era într-o formă atât de bună, ar fi căzut, dar e într-o formă excelentă la fel ca mine!”, a spus Donald Trump, în stilul caracteristic, în discursul susținut la ONU.

Ce a spus Trump în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU

În cadrul discursului de la Adunarea Generală a ONU, președintele american a criticat politica statelor europene în privința migranților, precum și pe cei care avertizează asupra schimbărilor climatice.

„Țările voastre se duc în infern. (…) Europa se află într-o problemă serioasă. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nu a mai văzut nimeni înainte. Imigrații ilegali se revarsă în Europa și nimeni nu face nimic pentru a schimba asta”, a spus Trump în discursul tău.

Totodată, acesta a criticat politicile de mediu: „Dacă ne uităm înapoi, în anii 1920 și 1930, se spunea că răcirea globală va ucide omenirea. Trebuie să facem ceva. Apoi au spus că încălzirea globală va ucide omenirea. Însă apoi a început să se răcească din nou. Acum îi spun schimbări climatice, pentru că nu pot greși. Schimbări climatice, adică, mai cald sau mai rece, orice s-ar întâmpla sunt schimbări climatice. Este cea mai mare escrocherie comisă asupra lumii, după părerea mea. Schimbări climatice. Sunteți implicați în asta. Nu mai e încălzire globală sau răcire globală”.

Trump a avertizat apoi statele care investesc în energie regenerabilă: „Toate predicțiile făcute de ONU și de alții, adesea din motive negative, au fost greșite. Au fost făcute de oameni proști, care au costat țările averi și nu le-au dat nicio șansă de succes. Dacă nu vă eliberați de această înșelătorie verde, țările voastre vor eșua. Și mă pricep să prezic lucruri. Vă spun: dacă nu scăpați de escrocheria energiei verzi, țara voastră va eșua”.