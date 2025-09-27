Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă transmite un mesaj puternic înaintea alegerilor din 28 septembrie din Republica Moldova, subliniind că momentul reprezintă o alegere decisivă între „viitorul european” și „întunericul rusesc”.

„Europa înseamnă democrație, siguranță, locuri de muncă, drepturi protejate, educație, spitale, investiții. Europa înseamnă viitor, înseamnă că nu se vor mai pierde noi și noi generații. Rusia înseamnă propagandă goală, șantaj, război și sărăcie. Înseamnă trecut și întuneric”, a declarat Falcă într-o postare pe Facebook.

De asemenea, europarlamentarul liberal a atras atenția că forțele pro-ruse încearcă să împiedice parcursul european al Chișinăului: „Știm cu toții că rușii vor să fure acest vot, dar nimeni nu poate alege și nu trebuie să aleagă în locul vostru.” El a adăugat că România și Uniunea Europeană rămân ferm alături de Republica Moldova, indiferent de presiunile externe.

Falcă i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să meargă la urne și să decidă în favoarea drumului european: „Dragi frați și surori de peste Prut, alegerea este în mâinile voastre. Mergeți la vot. Spuneți clar, răspicat, ce fel de țară vreți să construiți. Alegeți viitorul. Alegeți Europa.”

În mesajul său, europarlamentarul liberal a subliniat și experiența României în procesul de integrare europeană și a afirmat că eforturile basarabenilor pe acest drum vor da roade bune. „Ca român și ca europarlamentar, știu cât a contat pentru România drumul nostru european. Și știu cât de greu este să-l parcurgi atunci când forțe ostile îți spun că nu merită, că nu poți, că nu ai ce căuta acolo. Dar Republica Moldova ARE ce căuta în Europa. Europa este casa ei! Și merită să ajungă acolo.”