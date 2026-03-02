Mulți oameni dau vina pe vârstă sau pe timpul petrecut în fața ecranelor pentru problemele de vedere. Cu toate acestea, medicii atrag atenția că un factor mai puțin evident, lipsa mișcării, care poate contribui în timp la apariția unor afecțiuni oculare serioase. influențează nu doar greutatea și inima, ci și sănătatea ochilor.

Sedentarismul și îmbătrânirea accelerată a retinei

Medicul Liz Daniels subliniază că obiceiurile zilnice pot proteja vederea sau, dimpotrivă, o pot afecta în tăcere. Retina este unul dintre cele mai active țesuturi din corp și are nevoie constantă de energie pentru a funcționa corect, potrivit publicației EatingWell.

Activitatea fizică susține funcția mitocondrială, mecanismul prin care celulele produc energie, și ajută la reducerea stresului oxidativ. În schimb, lipsa mișcării poate accelera degradarea celulară și inflamația, crescând riscul unor afecțiuni precum degenerescența maculară sau cataracta.

Specialiștii spun că 20-30 de minute de mers alert zilnic pot avea un impact pozitiv asupra circulației și sănătății oculare.

Inflamația cronică și riscul de boli oculare

Medicul oftalmolog Nneoma Oparaji explică faptul că sedentarismul favorizează inflamația cronică de intensitate scăzută, asociată cu diabetul și bolile cardiovasculare. Vasele fine de sânge din ochi pot fi afectate în timp, accelerând procesul de îmbătrânire oculară.

În plus, persoanele sedentare petrec mai mult timp în fața ecranelor și mai puțin în aer liber. Lipsa expunerii la lumină naturală și la privirea la distanță este corelată cu creșterea incidenței miopiei, în special la copii și adulți tineri.

Plimbările în aer liber sau activitățile care presupun focalizarea la distanță pot contribui la menținerea unei dezvoltări oculare sănătoase.

Legătura cu diabetul și retinopatia

Mișcarea regulată ajută la menținerea glicemiei în limite normale și la creșterea sensibilității la insulină. În schimb, sedentarismul poate duce la rezistență la insulină și la creșterea nivelului de zahăr în sânge.

Acest lucru afectează vasele de sânge din retină și poate duce la retinopatie diabetică, o complicație gravă care poate provoca pierderea vederii.

Alte obiceiuri esențiale pentru protejarea vederii

Pe lângă mișcare, o alimentație echilibrată joacă un rol important. Nutrienți precum omega-3, vitaminele A, C și E, luteina și zeaxantina susțin sănătatea retinei. Legumele verzi, peștele gras, nucile și citricele sunt recomandate.

Somnul de calitate ajută la refacerea ochilor și la reducerea inflamației, iar limitarea timpului petrecut în fața ecranelor, prin aplicarea regulii 20-20-20, poate preveni oboseala oculară.

Mișcarea zilnică, un pas simplu pentru o vedere sănătoasă

Sedentarismul poate contribui, în timp, la degradarea vederii. Vestea bună este că schimbările nu trebuie să fie radicale.

Introducerea unor activități simple, precum mersul pe jos sau exercițiile ușoare, poate sprijini sănătatea ochilor pe termen lung și poate reduce riscul unor afecțiuni oculare serioase.