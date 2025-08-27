Un profesor de la Universitatea Columbia susține că adoptarea unor reguli simple, în baza cărora să-ți organizezi viața, vor duce la creșterea gradului de . Sunt schimbări care stimulează activitatea .

Cuprins:

Ce spune profesorul de la Universitatea Columbia

Care sunt obiceiurile la care se face referire

Alegerea oamenilor din preajmă, foarte importantă

T. Alexander Puutio, profesor asociat la Universitatea Columbia, antreprenor și expert în leadership, spune că fiecare om poate face o serie de alegeri și simple care pot îmbunătăți activitatea cerebrală. În opinia sa, neuroștiința arată că există alegeri simple care, urmate silnic pot îmbunătăți creierul și spori inteligența.

Pe de altă parte, într-un material de pe Psychology Today, profesorul avertizează că alegerile greșite vor avea efecte inverse. În timp vor eroda sănătatea creierului și vor afecta negativ inteligența. Într-o postare pe Psychology Today, T. Alexander Puutio a descris acele obiceiuri care stimulează activitatea cerebrală, dar și pe cele care fac rău, după cum relatează scrie .

Unul dintre obiceiurile propuse de profesorul american este autoprovocarea. Fiecare om trebuie să-și testeze limitele. Cercetările arată că atunci cînd este forțat să gândească mai mult, să găsească soluții la diferite probleme complicate, să-și depășească limitele, creierul are de câștigat. Puutio spune că astfel se poate îmbunătăți inteligența. Potrivit spuselor sale, nivelul de inteligență crește când creierul este tratat ca un mușchi ce trebuie antrenat permanent.

Acest lucru presupune ca subiectul să aibă convingerea că abilitățile sale mentale pot evolua și se pot îmbunătăți în timp. Cercetările arată că oamenii cu o astfel de mentalitate își pot dezvolta abilitățile. În schimb, cei care au o mentalitate fixă și cred că abilitățile lor vor rămâne mereu la același nivel, ajung de obicei să-și confirme această convingere.

Odihna suficientă. Somnul este foarte important pentru sănătatea creierului. Studiile arată cum privarea de somn, chiar și pentru perioade scurte afectează funcțiile cognitive. Iar atunci când renunțăm la somn pentru că ni se pare că altceva este mai important facem o greșeală.

„Decenii de cercetări arată că somnul este mult mai mult decât o simplă perioadă de repaus sau o rundă nocturnă de numărat oi virtuale. (…) Dacă îl sari, îți degradezi performanța în moduri măsurabile — funcțiile executive se tocesc, iar luarea deciziilor are de suferit”, scrie Puutio.

Profesorul de la Universitatea Columbia spune că oamenii alături de care ne petrecem timpul ne poate influența, pozitiv sau negativ. Petrecând mai mult timp cu persoane mai inteligente, suntem nevoiți să facem în așa fel încât să ne ridicăm la nivelul lor. De altfel, arată T. Alexander Puutio, acest sfat este dat și de Warren Buffett. În schimb, dacă stai cu oameni care se comportă mai rău decât tine, vei fi atras în jos la nivelul lor.

Profesorul Puutio susține că teoria lui Buffet a fost confirmată de neuroștiință. El a comparat compania nepotrivită, în viața reală sau pe rețelele sociale, cu echivalentul mental al unei cutii de bomboane lăsate pe birou atunci când încerci să mănânci sănătos. În cele din urmă, vei ceda și vei lua una.

„Același lucru se întâmplă și cu mintea. (…) Dacă o expui constant la informații negative, bârfe, scandaluri și distrageri mărunte, ea se va adapta inevitabil în jos”, a scris el.

Petrecând mai mult timp cu oameni care insipră și care te provoacă să faci lucruri mai bune, vei ajunge la o atitudine pozitivă față de viață. Compania potrivită va direcționa creierul pe drumul corect și te va ajuta să cauți să înaintezi.