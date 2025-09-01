Președintele SUA, Donald Trump, a respins luni speculațiile privind „deteriorarea” stării sale de sănătate într-o postare pe Truth Social, spunând că „nu s-a simțit niciodată mai bine” în viața sa.

Cuprins

Ce spune Donald Trump despre speculațiile privind starea sa de sănătate

Ce a declarat JD Vance

Ce spune Donald Trump despre speculațiile privind starea sa de sănătate

Trump a răspuns la o postare a comentatorului conservator DC Draino – care i-a criticat pe oamenii de pe internet pentru că au „standarde duble comice”.

„Joe Biden petrecea mai multe zile fără nicio apariție publică, iar presa spunea că este «în vârful carierei sale». Între timp, purta scutece și dormea. Președintele Trump lucrează mai multe ore în public decât orice alt președinte din istoria SUA, iar presa intră în panică dacă dispare timp de 24 de ore. Standarde duble comice”, se arată în postare.

La aceasta, Trump a răspuns: „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN VIAȚA MEA”.

El a mai menționat că Washington DC a devenit o „zonă fără criminalitate” în aceeași postare.

Zvonurile despre sănătatea lui Trump au făcut înconjurul rețelelor de socializare, hashtagul „TrumpIsDead” fiind în trend pe X. Speculațiile au crescut când Casa Albă a publicat un program gol săptămâna trecută. Trump, însă, a respins zvonurile postând o fotografie cu el jucând golf sâmbătă – care a fost, de asemenea, numită „falsă” de unii utilizatori de rețele de socializare, potrivit .

Ce a declarat JD Vance

Hashtagul a devenit, de asemenea, un trend viral atunci când vicepreședintele american JD Vance a declarat că este pregătit să preia rolul de președinte în cazul în care ar avea loc o „tragedie teribilă”. Subliniind că Trump era în formă și energic, Vance a spus că nu pot fi excluse evenimente neprevăzute.

„El este ultima persoană care dă telefoane noaptea și este prima persoană care se trezește și prima persoană care dă telefoane dimineața. Da, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt foarte încrezător că președintele Statelor Unite este în formă bună, își va îndeplini restul mandatului și va face lucruri mărețe pentru poporul american.” „Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă o tragedie teribilă, nu mă pot gândi la o pregătire la locul de muncă mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a spus el într-un interviu acordat USA Today.

Discuțiile au fost amplificate și mai mult de remarcile creatorului serialului Simpsons, Matt Groening, care au devenit virale, în care acesta a spus că „nu se întrevede niciun sfârșit” pentru serial, dar a legat concluzia sa finală de moartea lui Donald Trump. „Nu, nu se întrevede niciun sfârșit. Vom continua. Vom merge până când cineva va muri. Când știți-voi-cine va muri, Simpsonii prezic că se va dansa pe străzi.” „Cu excepția faptului că președintele (J D) Vance va interzice dansul”, a declarat el în iulie.

Îngrijorările legate de sănătatea lui Trump au apărut încă de la începutul acestui an, când a fost văzut cu o vânătaie mare pe dosul palmei. Câteva zile mai târziu, au fost observate și câteva semne noi pe palma sa. Echipa lui Trump a încercat în repetate rânduri să acopere vânătaia cu fond de ten.

Pe fondul zvonurilor tot mai răspândite, Casa Albă a minimalizat vânătăile, spunând că acesta le obține de la strângerea de mână cu mii de oameni. Medicul Casei Albe, Dr. Sean Barbaella, într-o scrisoare adresată Casei Albe, a declarat că vânătaia „este compatibilă cu o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și de utilizarea aspirinei, care este luată ca parte a unui regim standard de prevenție cardiovasculară”.

Ulterior, multe fotografii cu piciorul său umflat au circulat și pe rețelele de socializare.

În iulie, Casa Albă a abordat preocupările, confirmând că președintele american în vârstă de 79 de ani are insuficiență venoasă cronică – o afecțiune a venelor care provoacă umflarea.

Speculațiile din ultima perioadă vin și în contextul în care Donald Trump a afirmat că mulţi americani „ar dori să aibă un ”, în cursul unei conferinţe de presă improvizate în