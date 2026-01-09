B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase

8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase

Selen Osmanoglu
09 ian. 2026, 09:33
8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
Cuprins
  1. Cuțite și ustensile tăioase
  2. Metale sensibile și vase speciale
  3. Veselă fragilă și obiecte decorative
  4.  Lemn și obiecte din piatră naturală
  5. Obiecte cu mecanisme sau piese mobile
  6.  Plastic, termosuri și obiecte termoizolate
  7. Regula de aur

Mașina de spălat vase economisește timp, apă și nervi, dar nu orice obiect din bucătărie este compatibil cu spălarea automată. Un ciclu greșit poate deteriora cuțite, metale, lemn sau obiecte fragile, iar unele piese speciale pot fi distruse definitiv. Iată ce trebuie să speli întotdeauna manual pentru a le păstra intacte.

Cuțite și ustensile tăioase

Deși pare comod, spălarea cuțitelor la mașină este una dintre cele mai frecvente greșeli, scrie Click.

Riscuri:

  • Lama se tocește mai rapid din cauza jeturilor puternice de apă
  • Crește riscul de accidentare la încărcare și descărcare
  • Pot apărea pete de rugină, mai ales la oțelul carbon
  • Mânerele se pot slăbi sau deteriora
  • Pot zgâria coșurile mașinii, favorizând apariția ruginii

Metale sensibile și vase speciale

Nu toate metalele rezistă la temperaturi și detergenți. Evită să bagi: fontă, oțel carbon, vase antiaderente, aluminiu, cupru, alamă sau fontă emailată.

Ce se poate întâmpla:

  • Fonta ruginește și își pierde stratul protector
  • Antiaderentul se degradează mai repede
  • Aluminiul se pătează sau se înnegrește
  • Cuprul și alama își pierd luciul

Veselă fragilă și obiecte decorative

Porțelan fin, farfurii cu decor aurit sau pictat, pahare subțiri și cristal, sticlărie de valoare sau recipiente cu marcaje tipărite nu trebuie spălate automat.

Riscuri:

  • Ciobire sau spargere
  • Ștergerea decorului sau a marcajelor
  • Apariția aspectului mat sau tulbure al sticlei

 Lemn și obiecte din piatră naturală

Tocătoarele, lingurile, bolurile din lemn, mojarul sau obiectele din marmură, granit sau ardezie trebuie spălate manual. Lemnul absoarbe apă și se poate umfla sau crăpa, iar piatra naturală se poate deteriora și crăpa sub efectul umidității și al detergenților.

Obiecte cu mecanisme sau piese mobile

Mașini de tocat, aparate de făcut paste, prese, râșnițe, site sau capace de oale sub presiune pot fi deteriorate. Apa și detergentul pot elimina lubrifierea și accelera coroziunea.

 Plastic, termosuri și obiecte termoizolate

Unele plastice se deformează, se fragilizează sau își pierd forma, chiar dacă sunt etichetate „dishwasher safe”. Obiectele cu mâner gol sau izolație termică, precum teluri, oale, cuțite speciale sau termosuri, pot reține apă, favorizând rugină, mucegai sau deteriorarea izolației.

Regula de aur

Dacă un obiect este tăios, fragil, din lemn, piatră sau metal reactiv, are mecanisme sau cavități, sau este termoizolat, spălarea manuală este cea mai sigură alegere. Vasele din inox simplu, fără piese delicate, rămân cele mai potrivite pentru mașina de spălat vase și rezistă în timp.

Tags:
Citește și...
Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
Eveniment
Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Eveniment
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Eveniment
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Eveniment
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Eveniment
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Verificarea biletului pe site-urile de pariuri: un instrument demodat în lumea modernă a pariurilor?
Eveniment
Verificarea biletului pe site-urile de pariuri: un instrument demodat în lumea modernă a pariurilor?
Contradicțiile măsurilor de austeritate. Mai mulți bani la Fondul de Sănătate, mai puține investigații pentru pacienții cronici
Eveniment
Contradicțiile măsurilor de austeritate. Mai mulți bani la Fondul de Sănătate, mai puține investigații pentru pacienții cronici
Preparatul gătit de călugării de pe Muntele Athos. Este sățios, sănătos și gata în doar câteva minute
Eveniment
Preparatul gătit de călugării de pe Muntele Athos. Este sățios, sănătos și gata în doar câteva minute
Alimentul dulce care poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit
Eveniment
Alimentul dulce care poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit
Ultima oră
11:20 - Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
10:59 - Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
10:51 - Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri
10:40 - Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
10:31 - Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
10:24 - Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
10:05 - Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
09:41 - Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
09:38 - Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
09:01 - A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit