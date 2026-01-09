Mașina de spălat vase economisește timp, apă și nervi, dar nu orice obiect din bucătărie este compatibil cu spălarea automată. Un ciclu greșit poate deteriora cuțite, metale, lemn sau obiecte fragile, iar unele piese speciale pot fi distruse definitiv. Iată ce trebuie să speli întotdeauna manual pentru a le păstra intacte.

Cuțite și ustensile tăioase

Deși pare comod, spălarea cuțitelor la mașină este una dintre cele mai frecvente greșeli, scrie Click.

Riscuri:

Lama se tocește mai rapid din cauza jeturilor puternice de apă

Crește riscul de accidentare la încărcare și descărcare

Pot apărea pete de rugină, mai ales la oțelul carbon

Mânerele se pot slăbi sau deteriora

Pot zgâria coșurile mașinii, favorizând apariția ruginii

Metale sensibile și vase speciale

Nu toate metalele rezistă la temperaturi și detergenți. Evită să bagi: fontă, oțel carbon, vase antiaderente, aluminiu, cupru, alamă sau fontă emailată.

Ce se poate întâmpla:

Fonta ruginește și își pierde stratul protector

Antiaderentul se degradează mai repede

Aluminiul se pătează sau se înnegrește

Cuprul și alama își pierd luciul

Veselă fragilă și obiecte decorative

Porțelan fin, farfurii cu decor aurit sau pictat, pahare subțiri și cristal, sticlărie de valoare sau recipiente cu marcaje tipărite nu trebuie spălate automat.

Riscuri:

Ciobire sau spargere

Ștergerea decorului sau a marcajelor

Apariția aspectului mat sau tulbure al sticlei

Lemn și obiecte din piatră naturală

Tocătoarele, lingurile, bolurile din lemn, mojarul sau obiectele din marmură, granit sau ardezie trebuie spălate manual. Lemnul absoarbe apă și se poate umfla sau crăpa, iar piatra naturală se poate deteriora și crăpa sub efectul umidității și al detergenților.

Obiecte cu mecanisme sau piese mobile

Mașini de tocat, aparate de făcut paste, prese, râșnițe, site sau capace de oale sub presiune pot fi deteriorate. Apa și detergentul pot elimina lubrifierea și accelera coroziunea.

Plastic, termosuri și obiecte termoizolate

Unele plastice se deformează, se fragilizează sau își pierd forma, chiar dacă sunt etichetate „dishwasher safe”. Obiectele cu mâner gol sau izolație termică, precum teluri, oale, cuțite speciale sau termosuri, pot reține apă, favorizând rugină, mucegai sau deteriorarea izolației.

Regula de aur

Dacă un obiect este tăios, fragil, din lemn, piatră sau metal reactiv, are mecanisme sau cavități, sau este termoizolat, spălarea manuală este cea mai sigură alegere. Vasele din inox simplu, fără piese delicate, rămân cele mai potrivite pentru mașina de spălat vase și rezistă în timp.