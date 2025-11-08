Octavian Berceanu a reacționat sâmbătă, oferind detalii despre dosarul DNA în care este menționat. Într-o , el a spus că, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire publică.

Întâlnirea avea ca pretext o consultanță de mediu, însă discuția a luat o turnură neașteptată. Fostul șef al Gărzii de Mediu a relatat că i s-a propus să participe la o afacere din industria armamentului. După acel moment, el a informat autoritățile și a colaborat cu acestea în cadrul anchetei legale.

Ce spune fostul șef al Gărzii de Mediu despre dosarul DNA

Octavian Berceanu a precizat că este încă în desfășurare și că a acționat mereu în conformitate cu legea. El consideră că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care amenință siguranța națională.

„Ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări:

Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale.

Având în vedere că ancheta este încă în curs de desfășurare, nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.