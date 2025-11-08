Octavian Berceanu a reacționat sâmbătă, oferind detalii despre dosarul DNA în care este menționat. Într-o postare pe Facebook, el a spus că, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire publică.
Întâlnirea avea ca pretext o consultanță de mediu, însă discuția a luat o turnură neașteptată. Fostul șef al Gărzii de Mediu a relatat că i s-a propus să participe la o afacere din industria armamentului. După acel moment, el a informat autoritățile și a colaborat cu acestea în cadrul anchetei legale.
Ce spune fostul șef al Gărzii de Mediu despre dosarul DNA
Octavian Berceanu a precizat că investigația DNA este încă în desfășurare și că a acționat mereu în conformitate cu legea. El consideră că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care amenință siguranța națională.
„Ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări:
Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale.
Având în vedere că ancheta este încă în curs de desfășurare, nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.
Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, a transmis acesta.
Cum reacționează Octavian Berceanu la informațiile apărute în spațiul public
Octavian Berceanu a declarat că nu a cunoscut anterior persoana care l-a contactat și nu există nicio relație între ei. El a respins informațiile false apărute în presă, care sugerau o legătură personală sau profesională între cei doi.
„Precizez că nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat și că nu există între noi relații de prietenie sau colaborare, contrar informațiilor eronate vehiculate în presă.
Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente și am colaborat cu autoritățile în cadrul procedurilor legale. Cred că doar prin onestitate, transparență și curaj putem construi o societate dreaptă și integră.
Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție, indiferent de context, și consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, se mai arată în mesajul acestuia.