Octavian Jurma, despre deschiderea școlilor: Cea mai irațională măsură posibilă. Nici dacă plănuiau un experiment de infectare în masă și demolarea controlată a sistemului medical nu puteau alege mai bine

Cercetătorul Octavian Jurma a calificat drept „dezolantă” decizia autorităților de a redeschide școlile la doar trei zile după Revelion.

„Astfel dupa ce petrecerile si minivacanta de Revelion au raspandit Omicron in toate orasele din Romania, scolile vor asigura raspandirea Omicron in toate familiile care au copii la scoala in Romania, iar parintii si bunicii acestor copii le vor raspandi la birou sau in biserici si celor care nu [mai] au copii in scoli.

Nici daca planuiau un experiment de infectare in masa si demolarea controlata a sistemului medical, nu puteau alege mai bine suprapunerea unor seturi de evenimente de tip super-spreader atat de corect pentru a asigura o explozie de cazuri”, a scris Jurma, pe Facebook.

Octavian Jurma, despre valul 5 COVID Omicron

Specialistul a mai susținut că valul Omicron a debutat pe 27 decembrie, iar cuplarea relaxării de Revelion cu redeschiderea școlilor nu va face decât să accelereze răspândirea acestei variante de coronavirus.

Simplificând calculul, dacă vom considera, totuși, 1 ianuarie data de început al valului Omicron, noua tulpină va deveni dominantă până la finele acestei săptămâni, a afirmat Jurma.

Acesta s-a arătat apoi convins că Omicron are deja o pondere de 50% din numărul de cazuri diagnosticate.

„De saptamana viitoare Omicron va forta valul in regim turbo si ma astept sa terminam saptamana la peste 2,500 de cazuri pe zi (sunt excesiv de rezervat aici)”, a mai scris Octavian Jurma, pe Facebook.

Bilanțul deciziilor proaste care au favorizat valul 5 COVID Omicron. Deschidera școlilor, „cea mai irațională măsură posibilă”

„Debutul valului 5 a fost deci avansat cu aproape 2 saptamani fata de prognoza INSP, tocmai datorita masurilor de relaxare inoportune, a abandonarii certificatului verde si a deschiderii scolilor in cel mai prost moment posibil din punct de vedere epidemiologic.

Dintre cei 3 factori agravanti, deschiderea scolilor in format fizic la 3 zile dupa petrecerile de anul nou pentru a recupera o vacanta inutila si pe care nimeni nu a cerut-o.

Este fara indoiala cea mai irationala masura posibila dintre toate. Pentru aceasta decizie nu mai trebuie sa cautam motive epidemiologice ci motive psihiatrice, in zona de psihopatie”, a mai scris Jurma.

Acesta a punctat apoi că ar fi fost corect ca școlile să funcționeze în sistem online două săptămâni, timp în care să fie vaccinați copiii cu vârste între 5 și 11 ani.

Jurma: Probabil că Romania Educată nu include si copiii vulnerabili la COVID-19

Octavian Jurma a mai susținut că, probabil, nici de acum încolo Ministerul Sănătății nu se va putea impune în deciziile privind gestioarea pandemiei, totul urmând a fi hotărât, ca până acum, de președintele Klaus Iohannis.

„De aceea nu veti auzi nici macar o scuza pentru pretul platit de copiii nostri, dimpotriva, sunt semne ca deciziile Ministerului Santatii vor fi cenzurate in continuare de la Cotroceni prin numirea unui secretar de stat decorat de Presedinte pentru obedienta sa politica.

Probabil ca Romania Educata nu include si copiii vulnerabili la COVID-19, doar pe cei care vor supravietui selectiei naturale prin infectare impuse de guvern parintilor. Astfel parintii nu mai au dreptul sa isi tina copiii acasa si sunt obligati de lege sa ii trimita in clase sa se infecteze”, a mai scris Jurma pe Facebook.

Totodată, acesta a atras atenția că tinerii și copiii sunt mult mai vulnerabili în fața tulpinii Omicron.

„Pentru mine faptul ca am pierdut mai multe vieti de copii (0-19 ani) in valul 4-Delta in Romania, decat in toate valurile precedente cumulat, demonstreaza amplu cat de mult s-a degradat protectia santatii si vietii copilului in Romania in ultimul an de pandemie”, a mai susținut Jurma, într-o amplă postare pe Facebook: