Octavian Jurma: Se dă foc școlilor pentru a se menține deschise birturile. S-a luat o decizie comparabilă cu decizia lui Nero de a da foc Romei ca să își desăvârșească opera

Octavian Jurma, medic și cercetător, a criticat în termeni duri decizia autorităților de a elimina pragul de incidență de la care se închideau școlile.

„Se dă foc școlilor pentru a se menține deschise birturile”, susține Octavian Jurma

„O sa vorbim mult de aceasta decizie fatidica care este comparabila cu decizia lui Nero de a da foc Romei ca sa isi desavarseasca opera. In cazul acesta insa motivele sunt mult mai prozaice si cinice: se da foc scolilor pentru a se mentine deschise birturile”, a scris Octavian Jurma, vineri, pe Facebook.

El a folosit o parabolă pentru a-și expune poziția.

„Imaginati-va ca va ia foc casa si sunati la 112. Pompierii va asigura ca vor ajunge imediat, dar timpul trece incediul se extinde si anxietatea ta creste, apoi devine panica. Intr-un tarziu, pe cand incendiul ti-a ars deja un sfert din casa, auzi sirenele in departare si rasuflii usurat. Ajutorul e pe drum! Oamenii astia sunt totusi resposabili si macar in ceasul al 12-lea vin sa imi salveze familia. Insa cand caravana ajunge, constati cu stupefactie si groaza ca in locul cisternei de stingator de incendiu au venit cu o cisterna de benzina cu insemnele partidului.

Protestezi disperat dar tovarasii de la partid te imping la o parte si iti incuie in casa bunicul si bunica. Apoi dau drumul la furtunul cu benzina si in cateva ore casa e scrum.

Apoi ranjind in fata ruinelor fumegande iti spun: «Nu am lasat pompierii sa vina pentru ca ne costa prea multi bani. Ai vazut insa ca se stinge incendiul si fara pompieri? Plus ca te-am scapat si de povara batranilor. Nu uita sa votezi partidul la anul.» Dupa care se urca in cravana si pleaca in timp ce tu incerci sa intelegi ce s-a intamplat”, a continuat cercetătorul.

Invocând Legea celor 6 grade de separație (Stanley Milgram, 1960), Octavian Jurma a explicat: „Pentru ca virusul să ajungă din Wuhan la tine are nevoie de 6 pași, dar tot de 6 pași are nevoie să ajungă și din casa de peste drum”.

„Avem in primul scenariu de vacanta in care familiile sunt conectate doar prin relatiile de prietenie si familie. Daca prima familie se infecteaza se infecteaza, infectia trebuie sa parcurga 6 pasi pentru a ajunge la ultima familie. La o incidenta sub 0.1 la mie timpul necesar ca infectia sa ajunga la tine se masoara in ani deci esti in siguranta si fara alte masurii de precautie. In al doilea scenariu se incepe scoala si cele 7 familii au toti un copil in aceeasi clasa. In acest caz infectia trebuie sa parcurga doar 2 pasi sa ajunga la toate cele 6 familii simultan. Viteza de raspandire a bolii poate creste exponential in comparatie cu raspandirea lineara din timpul verii. Ei bine in timpul lunii august si septembrie pandemia a crescut exponential, iar cresterea si mai agresiva din aceasta saptamana este rezultatul deschiderii scolilor in urma cu 2 saptamani”, a adăugat Octavian Jurma.

El susține că guvernanții „știu foarte bine” că „numărul de cazuri va exploda”.

„Numarul de cazuri va exploda dar guvernatii nostri stiu foarte bine asta. Atunci de ce au ales sa arunce banzina pe un foc deja scapat de sub control? Pentru ca nu puteau tine birturile si pacanele deschise daca inchideau scolile. Ar fi iesit un circ monstruos pana si in Romania.

Prin urmare scolile trebuie sa fie mentinute deschise pentru ca birturile si pacanelele trebuie sa ramana deschise cu orice pret, asa cum au tot repetat in ultimele zile”, a conchis Octavian Jurma.