Om cu suflet mare. Gestul făcut de un primar de la țară pentru premianții comunei: „Am hotărât să plătesc totul”

din județul Botoșani a oferit o excursie celor mai performanți elevi de la școala din localitate. Această inițiativă a venit din fondurile personale ale primarului, care a dorit să ofere elevilor oportunitatea de a vizita obiective educative și culturale, cu scopul de a-i motiva să își aprofundeze cunoștințele. un tur care a inclus diverse locuri de învățare și dezvoltare culturală, în speranța că această experiență va stimula elevii să își continue eforturile în studiu.

Un primar de la țară a dus premianții comunei în excursie, pe banii lui

Gorbănești este la 40 km de Botoșani și are opt sate. Cătunele îmbătrânite, „Mihai Eminescu” are doar 4 locuitori. Elevii vin la școala din centru cu microbuze. Mulți provin din familii nevoiașe sau muncesc în străinătate, unii renunță sau învață slab din cauza sărăciei și muncilor casnice, scrie .

Edilul din Gorbănești, în vârstă de 31 de ani, a avut ideea de a motiva elevii să rămână în școală și să obțină rezultate bune. A promis că cei mai buni elevi vor fi recompensați cu o excursie în Bucovina în vacanța de vară. Această inițiativă a fost pusă în practică anul trecut, iar acum, în această vară, premianții au avut parte de o călătorie plătită de edil din fondurile personale.

Excursie în Bucovina pentru premianți

„La începutul anului școlar am promis că voi recompensa copiii premianți, dar și pe cei care vor lua note mari la Evaluarea Națională. I-am lăsat pe ei să aleagă care va fi recompensa. Am încercat să facem un proiect de hotărâre de consiliu local, dar au început contrazicerile. Nu am înțeles de ce! Așa că am hotărât să plătesc totul din buzunarul meu fiindcă trebuia ca acești copii să fie recompensați”, a precizat Ionuț Melinte, primarul din Gorbănești.

23 de elevi cu cele mai mari medii de la Evaluarea Națională, însoțiți de primar și profesori, au avut o excursie educativă și relaxantă în Bucovina. Au vizitat monumente precum Cetatea de Scaun a Sucevei, atelierul de olărit Marginea și mănăstirile medievale, experimentând și Salina Cacica.