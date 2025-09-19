Omor între frați, din cauza unei dispute pentru un teren, la Țăndărei, în județul a. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar alte două persoane au fost rănite, conform Poliției.

Omor provocat de cearta pentru pământ

Un bărbat , vineri după amiază, fiind înjunghiat într-un scandal în care au fost implicate mai multe persoane, la Țăndărei. Alte două persoane implicat au fost transportate la spital pentru că au avut nevoie de îngrijiri, a transmis Inspectoratul de Ialomița care a deschis o anchetă.

Potrivit polițiștilor, scandalul a fost sesizat printr-un apel la numărul de urgență 112, în după amiaza zilei de vineri, 19 septembrie, la ora 15.30. Autorul apelului a sesizat că este în curs de desfășurare un scandal între mai multe persoane din Ţăndărei. Unul dintre cei implicați, au fost anunțați polițiștii, a fost înjunghiat.

„La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Poliţiştii s-au deplasat urgent la faţa locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

În aceste condiții, la fața locului au fost trimise mai mule echipaje pentru a opri cearta și pentru a stabili exact ce s-a petrecut. Din primele verificări, conform unui comunicat de presă emis de IPJ Ialomița a rezultat că în scandal au fost implicate cinci persoane. Două dintre acestea au fost rănite, iar cea de-a treia, un bărbat, a fost înjunghiată mortal. Cei doi răniți au fost transportați la spital pentru investigații și tratament medical.

Pământul i-a făcut să se înjunghie

Din primele cercetări, anchetatorii au constatat că scandalul încheiat cu omor are legătură cu o suprafață de teren. Practic, a fost vorba despre o dispută pentru o parcelă de pământ între doi frați care locuiesc pe aceeași stradă. Polițiștii au mai precizat că între cei doi frați nu exista un conflict anterior.

„În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat. Conflictul a pornit de la disputa pe un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi, care locuiesc pe aceeaşi stradă”, a adăugat sursa citată.

În aceste condiții, dat fiind gravitatea incidentului, au fost solicitați să intervină polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, alături de echipaje de ordine publică, jandarmi și polițiști locali. Aceștia au fost dislocați pe teren pentru a asigura zona și pentru a împiedica escaladarea conflictului.

„Din verificări rezultă faptul că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan. În acest caz, se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale”, a mai adăugat instituția menționată anterior.

Un omor similar a avut loc și la Galați

Un incident asemănător s-a petrecut în urmă cu aproximativ o lună în județul Galați. Astfel, un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a ucis fratele în urma unei altercații violente. Incidentul a avut loc pe 15 august, conform autorităților care au investigat cazul.

Cei doi frați locuiau împreună. Ei s-au luat la ceartă, iar în timpul conflicului, unul dintre ei, agresorul, l-a lovit pe celălalt atât cu pumnii, cât și cu un par. În urma loviturilor primite, care i-au provocat răni foarte grave, victima a fost internată la spital. Fratele agresat a murit câteva zile mai târziu, pe 28 august din cauza leziunilor suferite.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați care a deschis dosar penal pentru omor.