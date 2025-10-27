B1 Inregistrari!
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”

Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 14:14
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce oraș este vorba
  2. O zi despre…
  3. Ce spune primarul orașului
  4. A noua oară la rând

Este toamnă, iar Halloween-ul se apropie, însă nu pentru toată lumea! În timp ce marile localități se pregătesc cu fel și fel de decorațiuni, evenimente, petreceri și bomboane, un oraș european a decis să interzică această sărbătoare. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”, mai degrabă.

Despre ce oraș este vorba

Este vorba de Elin Pelin, un oraș din Bulgaria. Acesta a decis să zică pas Halloween-ului și în acest an. Ivaylo Simeonov, primarul orașului, a emis o directivă prin care interzice Halloween-ul în școli, grădinițe și centre comunitare din municipiu.

Decizia a fost anunțată în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională a Iluminării, celebrată anual pe 1 noiembrie, scrie Novinite, citat de Adevărul.

O zi despre…

Municipalitatea spune că această zi este dedicată comemorării celor care au contribuit la dezvoltarea și păstrarea culturii și spiritualității bulgare, de-a lungul timpului.

În Elin Pelin, 1 noiembrie este marcat prin evenimente solemne, precum o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe. Halloween-ul este dat uitării.

Ce spune primarul orașului

Primarul spune că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”, mai degrabă. La festivități participă sute de oameni, elevi, profesori, sportivi, grupuri culturale și membri ai clerului, pentru a onora valorile patriotice și identitatea națională.

„Ziua Națională a Iluminării ar trebui tratată ca o sărbătoare națională, deoarece îi onorează pe cei care au inițiat și continuă să susțină spiritul bulgar. În Elin Pelin, alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”, a declarat primarul Simeonov.

A noua oară la rând

Este a noua oară consecutiv când municipalitatea alege celebrarea la nivel de oraș, în care peste 1.000 de torțe vor lumina traseul procesiunii, în locul Halloween-ului.

Evenimentul a devenit, de-a lungul anilor, un simbol al unității între generații și al respectului față de moștenirea culturală bulgară.

