Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani

09 ian. 2026, 16:52
Sursa foto: DENT ESTET
Cuprins
  1. Ce este ortodonția interceptivă?
  2. Când este recomandată prima evaluare ortodontică?
  3. Ce probleme pot fi corectate prin tratament interceptiv?
  4. De ce este important ca prima evaluare să aibă loc la 7–8 ani?
  5. Tipuri de tratamente în ortodonția interceptivă
  6. Ce sunt trainerele ortodontice și când sunt recomandate?
  7. Cum funcționează trainerele ortodontice?
  8. Avantajele folosirii trainerelor în ortodonția interceptivă

Pentru mulți părinți, ideea de aparat dentar este asociată cu adolescența. Totuși, medicina dentară modernă ne arată că multe probleme ortodontice pot fi prevenite sau corectate mult mai ușor dacă sunt identificate din timp. Ortodonția interceptivă este ramura ortodonției care se ocupă exact de acest lucru: ghidarea corectă a dezvoltării dentare și osoase încă din copilărie.

Ce este ortodonția interceptivă?

Ortodonția interceptivă înseamnă tratamente ortodontice aplicate în această perioadă de creștere, de obicei între 6 și 10 ani, atunci când oasele maxilare sunt încă în dezvoltare. Scopul principal nu este alinierea perfectă a dinților, ci corectarea cauzelor care pot duce la înghesuiri, mușcături incorecte sau asimetrii faciale.

Prin intervenții timpurii, medicul ortodont poate influența pozitiv modul în care cresc maxilarul și mandibula, poate crea spațiu pentru dinții permanenți și poate elimina obiceiuri vicioase care afectează dezvoltarea armonioasă a feței.

Ortodonția interceptivă nu înseamnă neapărat aparat dentar clasic, ci mai ales prevenție, ghidare și intervenție la momentul potrivit”, explică dr. Liviu Flueraș, medic stomatolog pediatru în cadrul clinicilor DENT ESTET 4 KIDS.

Când este recomandată prima evaluare ortodontică?

Asociațiile internaționale de ortodonție, inclusiv Asociația Americană de Ortodonție, recomandă ca prima evaluare ortodontică să aibă loc în jurul vârstei de 7 ani. La această vârstă, copilul are o dentiție mixtă – dinți de lapte și dinți permanenți – ceea ce oferă medicului informații valoroase despre modul în care se dezvoltă arcadele dentare.

La 7–8 ani nu punem etichete și nu grăbim tratamentele, ci evaluăm. Uneori este suficient să monitorizăm evoluția copilului, alteori este momentul ideal pentru o intervenție minimă, dar extrem de eficientă”, subliniază dr. Liviu Flueraş.

Ce probleme pot fi corectate prin tratament interceptiv?

Ortodonția interceptivă poate ajuta la corectarea sau ameliorarea unei game largi de probleme, printre care:

  • înghesuirea dentară cauzată de lipsa de spațiu;
  • mușcătura inversă (când dinții inferiori mușcă în fața celor superiori);
  • mușcătura adâncă sau deschisă;
  • maxilar prea îngust;
  • devieri ale liniei mediane;
  • obiceiuri vicioase precum sugerea degetului, respirația orală sau interpunerea

Corectate la timp, aceste probleme pot preveni tratamente complexe, de durată și mai costisitoare în adolescență.

De ce este important ca prima evaluare să aibă loc la 7–8 ani?

Perioada de creștere este un aliat extrem de valoros în ortodonție. La 7–8 ani, oasele maxilare sunt mult mai ușor de ghidat, iar intervențiile necesită forțe blânde și aparate simple.

Este mult mai ușor să ghidăm creșterea decât să corectăm ulterior o problemă deja instalată. Practic, folosim creșterea copilului în favoarea lui”, precizează dr. Liviu Flueraș.

În plus, copiii se adaptează mai ușor la tratamentele ortodontice timpurii, iar experiența este percepută ca fiind una pozitivă, lipsită de stres.

Tipuri de tratamente în ortodonția interceptivă

Tratamentul interceptiv este personalizat în funcție de nevoile fiecărui copil. Acesta poate include aparate mobile, aparate funcționale, disjunctoare maxilare sau trainere ortodontice.

Durata tratamentului este, de regulă, mai scurtă decât în ortodonția clasică, iar rezultatele pot influența decisiv sănătatea orală pe termen lung.

Un aspect important este faptul că tratamentul interceptiv nu exclude necesitatea unui aparat dentar ulterior, dar îl poate simplifica semnificativ sau, în unele cazuri, chiar elimina.

Ce sunt trainerele ortodontice și când sunt recomandate?

Trainerele ortodontice sunt dispozitive mobile, realizate din materiale flexibile, care se poartă câteva ore pe zi și pe timpul nopții. Ele sunt frecvent utilizate în ortodonția interceptivă, mai ales la copiii mici, deoarece sunt confortabile și ușor de acceptat.

Acestea sunt recomandate în special atunci când există obiceiuri vicioase, probleme de respirație orală, poziționare incorectă a limbii sau dezechilibre musculare care influențează dezvoltarea dento-maxilară.

Cum funcționează trainerele ortodontice?

Spre deosebire de aparatele fixe, trainerele acționează atât asupra dinților, cât și asupra mușchilor feței și cavității orale. Ele ajută la repoziționarea limbii, la corectarea modului de înghițire și la echilibrarea forțelor musculare.

De multe ori, cauza problemelor ortodontice nu este dintele în sine, ci modul în care mușchii, limba și buzele acționează asupra lui. Trainerul ne ajută să corectăm exact aceste dezechilibre”, explică medicul stomatolog pediatru Dr. Liviu Flueraș.

Avantajele folosirii trainerelor în ortodonția interceptivă

Printre principalele beneficii ale trainerelor ortodontice se numără confortul sporit, lipsa durerii, ușurința în utilizare și faptul că încurajează cooperarea copilului. În plus, acestea pot avea un impact pozitiv asupra respirației, posturii și chiar asupra calității somnului.

Pentru părinți, un alt avantaj important este faptul că tratamentul este non-invaziv și adaptat vârstei copilului, punând accent pe prevenție și educație.

Folosind trainere ortodontice, putem evita intervențiile mai invazive mai târziu și putem ghida dezvoltarea dentară într-un mod natural”, subliniază dr. Liviu Flueraș.

Concluzii

Ortodonția interceptivă este o investiție în sănătatea și încrederea copilului pe termen lung. O evaluare ortodontică la 7–8 ani poate face diferența dintre un tratament simplu și unul complex mai târziu.

Cel mai bun moment pentru a merge cu copilul la ortodont este înainte ca problemele să devină vizibile și greu de corectat. Uneori, câteva măsuri simple, luate la timp, pot schimba complet evoluția zâmbetului”, concluzionează medicul Liviu Flueraș.

