Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă directe spre , după cinci ani în care acestea au fost suspendate. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Ce s-a întâmplat

Pakistan International Airlines (PIA) este prima companie pakistaneză care reia zborurile, după ce Londra a ridicat, în iulie, interdicţia de zbor impusă companiilor pakistanez, conform Știrile ProTv.

În moment de față, normele de securitate aeriană din Pakistan sunt considerate „satisfăcătoare şi conforme normelor internaţionale”.

După cinci ani „lungi și dificili”

Zborul inaugural de sâmbătă al Pakistan International Airlines (PIA) între Islamabad şi Manchester (nord-vestul Angliei) marchează o etapă importantă în restabilirea credibilităţii internaţionale a companiei naţionale.

„După cinci ani lungi şi dificili, reluarea astăzi a zborurilor între Islamabad şi Manchester este o performanţă pe care am realizat-o datorită muncii şi determinării noastre”, a declarat ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif.

Ce s-a întâmplat în anul 2020

Autorizaţia de a avea acces la spaţiile aeriene britanic, european şi american fusese suspendată în mai 2020.

În acel an, un Airbus al companiei aeriene pakistaneze s-a prăbușit în cel mai mare oraş al ţării, Karachi (sud). În urma accidentului, 97 de persoane își pierduseră viața.

Catastrofa fusese atribuită unei erori umane a piloţilor şi controlorilor de trafic aerian. Apoi, a fost urmată de acuzaţii conform cărora aproape o treime dintre licenţele de pilot acordate de PIA erau false sau suspecte.

De atunci, Islamabadul a revizuit formarea de piloţi, licenţele, menţinerea avioanelor şi protocoalele de securitate.

Zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester

Pentru început, într-o primă fază, PIA va asigura două zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester. Ulterior, compania prevede zboruri spre Londra şi Birmingham (vest).

În luna noiembrie 2024, agenţia UE pentru securitate aviatică a anunţat că a ridicat interdicţia de zbor impusă PIA, permiţând companiei aeriene pakistaneze să îşi reia zborurile spre Paris în ianuarie 2025.