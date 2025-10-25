B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani

Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani

Selen Osmanoglu
25 oct. 2025, 15:54
Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. După cinci ani „lungi și dificili”
  3. Ce s-a întâmplat în anul 2020
  4. Zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester

Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Ce s-a întâmplat

Pakistan International Airlines (PIA) este prima companie pakistaneză care reia zborurile, după ce Londra a ridicat, în iulie, interdicţia de zbor impusă companiilor pakistanez, conform Știrile ProTv.

În moment de față, normele de securitate aeriană din Pakistan sunt considerate „satisfăcătoare şi conforme normelor internaţionale”.

După cinci ani „lungi și dificili”

Zborul inaugural de sâmbătă al Pakistan International Airlines (PIA) între Islamabad şi Manchester (nord-vestul Angliei) marchează o etapă importantă în restabilirea credibilităţii internaţionale a companiei naţionale.

„După cinci ani lungi şi dificili, reluarea astăzi a zborurilor între Islamabad şi Manchester este o performanţă pe care am realizat-o datorită muncii şi determinării noastre”, a declarat ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif.

Ce s-a întâmplat în anul 2020

Autorizaţia de a avea acces la spaţiile aeriene britanic, european şi american fusese suspendată în mai 2020.

În acel an, un Airbus al companiei aeriene pakistaneze s-a prăbușit în cel mai mare oraş al ţării, Karachi (sud). În urma accidentului, 97 de persoane își pierduseră viața.

Catastrofa fusese atribuită unei erori umane a piloţilor şi controlorilor de trafic aerian. Apoi, a fost urmată de acuzaţii conform cărora aproape o treime dintre licenţele de pilot acordate de PIA erau false sau suspecte.

De atunci, Islamabadul a revizuit formarea de piloţi, licenţele, menţinerea avioanelor şi protocoalele de securitate.

Zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester

Pentru început, într-o primă fază, PIA va asigura două zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester. Ulterior, compania prevede zboruri spre Londra şi Birmingham (vest).

În luna noiembrie 2024, agenţia UE pentru securitate aviatică a anunţat că a ridicat interdicţia de zbor impusă PIA, permiţând companiei aeriene pakistaneze să îşi reia zborurile spre Paris în ianuarie 2025.

Tags:
Citește și...
Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
Eveniment
Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
Eveniment
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
Ministrul Sănătății: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”/ „Poate omorî un om”. Ce spune despre unghiile false și bijuterii
Eveniment
Ministrul Sănătății: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”/ „Poate omorî un om”. Ce spune despre unghiile false și bijuterii
Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”
Eveniment
Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”
„Nababul de la ICR”. Cum a reușit Liviu Jicman să cheltuiască sute de mii de euro pe deplasări inutile
Eveniment
„Nababul de la ICR”. Cum a reușit Liviu Jicman să cheltuiască sute de mii de euro pe deplasări inutile
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: „Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul şi cu sufletul alături de militari”
Eveniment
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: „Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul şi cu sufletul alături de militari”
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
Eveniment
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră
Eveniment
Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră
MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
Eveniment
MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Elevii au obținut 10 medalii
Eveniment
România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Elevii au obținut 10 medalii
Ultima oră
16:28 - Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul unui eveniment de Ziua Armatei. Cum a reacționat premierul (VIDEO)
15:18 - Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
14:39 - Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
14:06 - Ministrul Sănătății: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”/ „Poate omorî un om”. Ce spune despre unghiile false și bijuterii
13:17 - Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”
12:51 - Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române: „O instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător”
12:24 - „Nababul de la ICR”. Cum a reușit Liviu Jicman să cheltuiască sute de mii de euro pe deplasări inutile
11:55 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: „Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul şi cu sufletul alături de militari”
11:36 - Kievul, atacat cu rachete balistice rusești. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite
11:10 - Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic