Zboruri deviate, din cauza furtunii. Vântul puternic și ploile torențiale care au lovit zona București–Ilfov au afectat zborurile programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Potrivit (CNAB), două aeronave care trebuiau să aterizeze vineri seară la Otopeni au fost trimise pe alte aeroporturi din țară.

Ce zboruri au fost deviate

Cursa TAROM RO 276, venită din Salonic, a fost deviată către Aeroportul Sibiu, iar zborul Wizz Air W6 3004, de pe ruta Luton – București, a aterizat la Craiova, potrivit Știripesurse.

Deși operațiunile continuă pe aeroportul din Otopeni, autoritățile avertizează că sunt posibile întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise și operaționale, fiind asigurate condițiile necesare pentru derularea operațiunilor aeriene, a transmis CNAB.

Ce sunt sfătuiți să facă pasagerii

Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească în timp real anunțurile companiilor aeriene și ale aeroportului pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Contextul meteo dificil a afectat nu doar zborurile, ci și traficul rutier și feroviar din Capitală și zonele învecinate. Rafalele de peste 80 km/h au doborât mai mulți copaci, iar ploile abundente au dus la acumulări mari de apă pe carosabil. Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu pentru București și Ilfov, valabile până târziu în noapte. În paralel, alte județe din sud și sud-estul țării s-au confruntat cu fenomene similare, ceea ce a complicat și mai mult deplasările. Autoritățile recomandă călătorilor să își planifice rutele cu atenție și să ia în calcul eventualele întârzieri generate de condițiile extreme.

Amintim că, până pe 4 octombrie la ora 10 dimineața, există în vigoare o Cod galben.

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

De asemenea, a fost emisă și o avertizare Cod portocaliu, valabilă pentru județul Constanța: Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbrăveni;

Potrivit , se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25…35 l/mp. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20…25 l/mp.