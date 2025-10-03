B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni

Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni

Ana Maria
03 oct. 2025, 20:59
Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. Ce zboruri au fost deviate
  2. Ce sunt sfătuiți să facă pasagerii

Zboruri deviate, din cauza furtunii. Vântul puternic și ploile torențiale care au lovit zona București–Ilfov au afectat zborurile programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), două aeronave care trebuiau să aterizeze vineri seară la Otopeni au fost trimise pe alte aeroporturi din țară.

Ce zboruri au fost deviate

Cursa TAROM RO 276, venită din Salonic, a fost deviată către Aeroportul Sibiu, iar zborul Wizz Air W6 3004, de pe ruta Luton – București, a aterizat la Craiova, potrivit Știripesurse.

Deși operațiunile continuă pe aeroportul din Otopeni, autoritățile avertizează că sunt posibile întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise și operaționale, fiind asigurate condițiile necesare pentru derularea operațiunilor aeriene, a transmis CNAB.

Ce sunt sfătuiți să facă pasagerii

Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească în timp real anunțurile companiilor aeriene și ale aeroportului pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Contextul meteo dificil a afectat nu doar zborurile, ci și traficul rutier și feroviar din Capitală și zonele învecinate. Rafalele de peste 80 km/h au doborât mai mulți copaci, iar ploile abundente au dus la acumulări mari de apă pe carosabil. Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu pentru București și Ilfov, valabile până târziu în noapte. În paralel, alte județe din sud și sud-estul țării s-au confruntat cu fenomene similare, ceea ce a complicat și mai mult deplasările. Autoritățile recomandă călătorilor să își planifice rutele cu atenție și să ia în calcul eventualele întârzieri generate de condițiile extreme.

Amintim că, până pe 4 octombrie la ora 10 dimineața, există în vigoare o atenționare Cod galben.

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

De asemenea, a fost emisă și o avertizare Cod portocaliu, valabilă pentru județul Constanța: Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbrăveni;

Potrivit ANM, se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25…35 l/mp. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20…25 l/mp.

Tags:
Citește și...
ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
Eveniment
ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Eveniment
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Eveniment
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Justiția mai salvează un mare fugar. Curtea de Apel București a decis că Alina Bica și-a ispășit sentința, deși n-a stat nici o zi la închisoare
Eveniment
Justiția mai salvează un mare fugar. Curtea de Apel București a decis că Alina Bica și-a ispășit sentința, deși n-a stat nici o zi la închisoare
Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
Eveniment
Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
Eveniment
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume
Eveniment
Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume
Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară
Eveniment
Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară
Bilanț după perchezițiile la grupările de proxeneți din Giurgiu, București și Ilfov. Poliția a reținut 22 de persoane
Eveniment
Bilanț după perchezițiile la grupările de proxeneți din Giurgiu, București și Ilfov. Poliția a reținut 22 de persoane
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Eveniment
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Ultima oră
22:39 - Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
22:19 - David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
22:15 - Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
22:07 - Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
22:01 - ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
21:39 - Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative
21:31 - Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
21:22 - Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
21:19 - Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
21:01 - Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela