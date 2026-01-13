B1 Inregistrari!
Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz în România. Anul-limită impus de noua Directivă europeană

Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz în România. Anul-limită impus de noua Directivă europeană

13 ian. 2026, 11:06
Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz în România. Anul-limită impus de noua Directivă europeană
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce Directiva europeană 2024 în România
  2. Ce se întâmplă cu subvențiile pentru centralele pe gaz
  3. Când vor deveni centralele pe gaz ilegale în clădirile noi
  4. Cât timp mai pot fi folosite centralele pe gaz în România

Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz? Pentru mulți români, centrala de apartament pe gaz reprezintă soluția principală de încălzire a locuinței. Aceasta a fost considerată o opțiune eficientă, accesibilă și ușor de gestionat, oferind independență față de sistemele centralizate. În marile orașe, centrala pe gaz a devenit rapid standardul preferat pentru încălzire.

Ce schimbări aduce Directiva europeană 2024 în România

În ultimii ani, discuțiile despre interzicerea centralelor pe gaz au câștigat tot mai mult teren, pe fondul politicilor europene ce vizează reducerea emisiilor de carbon și promovarea surselor de energie mai puțin poluante.

Directiva europeană adoptată în vara anului 2024, care începe să fie implementată și în România, a stârnit controverse și neînțelegeri în spațiul public. Deși multe informații circulă, multe dintre ele nu reflectă cu exactitate prevederile legale actuale.

Conform legislației românești în vigoare, până la 1 ianuarie 2030 nu există o interdicție privind instalarea centralelor individuale pe gaz în locuințele noi. Astfel, până la această dată, montarea și utilizarea centralelor pe gaz rămâne legală, potrivit Știripesurse.

Ce se întâmplă cu subvențiile pentru centralele pe gaz

Directiva Europeană din 2024 prevede că, începând cu 1 ianuarie 2025, statele membre nu mai pot acorda subvenții publice pentru instalarea cazanelor pe combustibili fosili, inclusiv pentru centralele pe gaz. Aceasta înseamnă că sprijinul financiar pentru astfel de instalații va fi suspendat, cu excepția proiectelor deja aprobate pentru finanțare prin PNRR înainte de această dată.

Când vor deveni centralele pe gaz ilegale în clădirile noi

O schimbare majoră va avea loc din 2028, când clădirile noi deținute de autorități publice vor trebui să fie clădiri cu emisii zero (ZEB). De la 1 ianuarie 2030, această cerință se va extinde și asupra tuturor clădirilor rezidențiale noi. Respectarea standardelor ZEB presupune eliminarea emisiilor de carbon la fața locului, ceea ce va duce implicit la interzicerea centralelor pe gaz în aceste imobile.

Cât timp mai pot fi folosite centralele pe gaz în România

Ministerul Dezvoltării a confirmat că centralele pe gaz vor rămâne utilizabile în mod legal în clădirile noi cel puțin până la 1 ianuarie 2030. Până atunci, nu există prevederi legale care să împiedice montarea sau folosirea lor în locuințe recent construite.

