B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Panică la malul Mării Negre. Mină marină descoperită pe plaja din Vadu

Panică la malul Mării Negre. Mină marină descoperită pe plaja din Vadu

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 22:36
Panică la malul Mării Negre. Mină marină descoperită pe plaja din Vadu

O mină marină de contact, a fost descoperit, duminică, 31 august pe plaja de la Vadu, la Marea Neagră. Dispozitivul exploziv a fost preluat de autorități.

Cuprins:

Mină marină descoperită la malul Mării Negre

Mină marină descoperită la malul Mării Negre

Dispozitivul militar a fost descoperit pe plaja din Vadu, iar autoritățile au fost anunțate prin numărul de urgență 112. Mina marină a fost transportată la Poligonul Capul Midia pentru a fi detonată în siguranță.

Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona. Scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19:15, a precizat MApN.

„Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19.15”, a transmis Ministerul Apărării Naționale

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor s-a constatat că este vorba despre o mină marină de contact. Aceasta a fost transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Cap Midia. Mina a fost distrusă, în poligon, în jurul orei 20.30.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în orașul Cernavodă. Bărbat, înjunghiat mortal după o ceartă cu un prieten
Eveniment
Tragedie în orașul Cernavodă. Bărbat, înjunghiat mortal după o ceartă cu un prieten
Boala Parkinson gestionată cu ajutorul dansului. Medicii argentineni propun terapia prin tango
Eveniment
Boala Parkinson gestionată cu ajutorul dansului. Medicii argentineni propun terapia prin tango
Incendiu într-un bloc din Sibiu. Aproximativ 45 de persoane s-au evacuat
Eveniment
Incendiu într-un bloc din Sibiu. Aproximativ 45 de persoane s-au evacuat
România, sufocată de polenul de ambrozie. Aerul e un coșmar pentru alergici. Ce spun specialiștii
Eveniment
România, sufocată de polenul de ambrozie. Aerul e un coșmar pentru alergici. Ce spun specialiștii
Viața fără rețele sociale: mărturii despre anxietate, singurătate și echilibrul redobândit. Ce spun specialiștii despre detoxul digital?
Eveniment
Viața fără rețele sociale: mărturii despre anxietate, singurătate și echilibrul redobândit. Ce spun specialiștii despre detoxul digital?
Prețul lemnelor de foc lovește puternic în buzunarele românilor. Cât costă metrul cub în acest an
Eveniment
Prețul lemnelor de foc lovește puternic în buzunarele românilor. Cât costă metrul cub în acest an
CTP, reacție la declarațiile lui J.D. Vance: „Dacă ajunge la conducerea Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”
Eveniment
CTP, reacție la declarațiile lui J.D. Vance: „Dacă ajunge la conducerea Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”
Sondaj: 22% dintre bucureșteni reclamă infrastructura rutieră, 18% traficul aglomerat. Băluță și Ciucu, la egalitate pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Eveniment
Sondaj: 22% dintre bucureșteni reclamă infrastructura rutieră, 18% traficul aglomerat. Băluță și Ciucu, la egalitate pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Coaliția decide soarta a 40.000 de angajați din administrația publică: ce se întâmplă cu reforma blocată din Pachetul 2
Eveniment
Coaliția decide soarta a 40.000 de angajați din administrația publică: ce se întâmplă cu reforma blocată din Pachetul 2
Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Va participa la „Marea Dictare Națională” alături de Maia Sandu
Eveniment
Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Va participa la „Marea Dictare Națională” alături de Maia Sandu
Ultima oră
23:24 - Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
23:04 - Elena Lasconi, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce greșeală ar trebui să evite premierul: „Simt din nou frica cetățenilor”
22:20 - Alexandru Rogobete, despre situația medicamentelor: „Ne dorim să lărgim plaja de medicamente generice compensate” (VIDEO)
21:59 - Alexandru Rogobete, despre situația construcției de spitale noi. Doar opt unități din 24 vor mai fi construite din PNRR (VIDEO)
21:11 - Bolnavii de cancer vor continua să beneficieze de gratuități. Precizările ministrului Sănătății (VIDEO)
20:38 - Norvegia își modernizează flota de război. Țara achiziționează fregate britanice de 13,5 miliarde dolari
20:05 - Blocaj în coaliție pe concedierile din administrația locală. Guvernul își asumă responsabilitatea pe cinci pachete de austeritate
19:39 - Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan
19:10 - Tragedie în orașul Cernavodă. Bărbat, înjunghiat mortal după o ceartă cu un prieten
18:45 - Boala Parkinson gestionată cu ajutorul dansului. Medicii argentineni propun terapia prin tango