Panică la malul Mării Negre. Mină marină descoperită pe plaja din Vadu

O mină marină de contact, a fost descoperit, duminică, 31 august pe plaja de la Vadu, la . Dispozitivul exploziv a fost preluat de autorități.

Mină marină descoperită la malul Mării Negre

Dispozitivul militar a fost descoperit pe plaja din Vadu, iar autoritățile au fost anunțate prin numărul de urgență 112. a fost transportată la Poligonul Capul Midia pentru a fi detonată în siguranță.

Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona. Scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19:15, a precizat .

„Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19.15”, a transmis Ministerul Apărării Naționale

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor s-a constatat că este vorba despre o mină marină de contact. Aceasta a fost transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Cap Midia. Mina a fost distrusă, în poligon, în jurul orei 20.30.