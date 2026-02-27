B1 Inregistrari!
Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc

Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 15:54
Sursa foto: Radu Nedelcut/ Facebook
Cuprins
  1. De ce a fost abandonat sistemul clasic de taxare a parcării
  2. Ce dificultăți ridică schimbarea și ce alternative există
  3. Cum justifică autoritățile beneficiile financiare ale noului sistem

Începând de astăzi, parcarea în zonele administrate de Primăria Municipiului București funcționează după un set de reguli radical schimbat. Sistemul clasic, bazat pe încasatori și plăți cash, a fost înlocuit integral de soluții digitale, potrivit autorităților.

De ce a fost abandonat sistemul clasic de taxare a parcării

Decizia Primăriei a fost justificată prin ineficiența economică a vechiului mecanism de colectare. Fiecare dintre cei 33 de încasatori avea un salariu brut de aproximativ 4.600 de lei, în timp ce sumele colectate lunar erau, uneori, de ordinul sutelor de lei. În acest context, municipalitatea a concluzionat că menținerea plăților în numerar nu mai era sustenabilă, nici financiar, nici administrativ, mai ales într-un oraș cu trafic intens și cerere mare de locuri de parcare.

Noul sistem oferă mai multe opțiuni de plată, toate exclusiv digitale, menite să simplifice procesul și să reducă pierderile. Șoferii pot achita taxa cu cardul bancar la aparatele instalate în parcări, pot utiliza aplicații mobile dedicate sau pot activa parcarea prin SMS. Autoritățile susțin că diversificarea metodelor de plată ar trebui să acopere majoritatea nevoilor utilizatorilor, indiferent de nivelul lor de familiarizare cu tehnologia.

Ce dificultăți ridică schimbarea și ce alternative există

Tranziția nu este însă lipsită de probleme, mai ales pentru șoferii mai puțin obișnuiți cu instrumentele digitale. Potrivit Digi24, unii conducători auto reclamă dificultăți în folosirea aplicațiilor mobile sau lipsa cardurilor bancare. În cazul plății prin SMS, utilizatorii de cartele preplătite trebuie să aibă credit suficient, altfel activarea parcării nu poate fi finalizată.

Pentru șoferii care insistă să folosească bani cash, singura soluție rămâne utilizarea aparatelor self-pay din supermarketuri. Acolo, plata se face în numerar, iar tranzacția este ulterior procesată electronic în sistemul de parcare. Problema semnalată de utilizatori este însă distanța, aceste magazine nefiind întotdeauna situate în apropierea zonelor de parcare administrate de Primărie.

Cum justifică autoritățile beneficiile financiare ale noului sistem

Reprezentanții municipalității afirmă că digitalizarea va reduce cheltuielile și va crește eficiența colectării, relatează stiripesurse.ro. Ciprian Ciucu a explicat că, în medie, Primăria încasează contravaloarea a doar două ore de parcare, deși un loc este ocupat aproximativ 12 ore pe zi. Datele furnizate de Parking București arată că în 2025 încasările au ajuns la 117 milioane de lei, iar în primele două luni din 2026 s-au strâns deja aproximativ 15 milioane de lei.

