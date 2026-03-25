Parchetul General şi derulează o operațiune națională, menită să combată tăierile ilegale de arbori. Miercuri dimineață au avut loc mai multe percheziții la 33 de locații din mai multe județe pe linia .

Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii

Mai multe echipaje de polițiști, coordonate de procurori au descins la o serie de locații în cadrul mai multor . Parchetul General vizează care vizează infracţiuni din domeniul silvic, informatic şi economic, inclusiv tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori şi falsificarea documentelor. Operațiunea declanșată de autoritățile române este prilejuită de Ziua Internaţională şi Ziua Naţională a Pădurilor.

În acet context sunt în derulare 23 de . Autoritățile au descins la domiciliile administratorilor unor firme, dar și la sediile sociale ale acestora, la depozite de material lemnos, precum şi la punctele de lucru ale mai multor operatori economici implicaţi în exploatarea şi comercializarea materialului lemnos.

Acțiunea se desfășoară în contextul mai multor dosare penale complexe, care vizează infracţiuni din domeniul silvic. Autoritățile urmăresc să identifice eventuale acte de punere în valoare sau avize de însoţire a materialului lemnos care ar fi fost utilizate cu încălcarea legii.

Operațiunea organizată cu prilejul Zilei Pădurii are ca obiectiv destructurarea mecanismelor infracţionale ce acţionează pe întreg lanţul de exploatare, transport, depozitare şi valorificare a masei lemnoase. se arată într-un comunicat de presă.

Județele în care are loc operațiunea

Acţiunile organizate de Parchetul General se desfăşoară simultan în judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Arad, Hunedoara, Harghita şi Caraş-Severin. Procurorii și polițiștii vor să identifice persoanele implicate în lanţul infracţional, de la angajaţi ai ocoalelor silvice şi operatori economici, până la intermediari şi beneficiari ai materialului lemnos exploatat ilegal.

De asemenea, vor fi verificate echipamentele și dispozitivele de marcare utilizate în exploatarea forestieră. Ancheta are în vedere controale asupra mijloacelor informatice și a documentelor contabile care ar putea releva existenţa unor evidenţe paralele sau operaţiuni ilicite.

Prin ridicarea şi evaluarea acestor mijloace de probă, se urmăreşte reconstituirea întregului circuit al masei lemnoase până la valorificarea acesteia.