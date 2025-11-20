B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă: „Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”

Cătălin Drulă: „Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”

Ana Maria
20 nov. 2025, 12:37
Cătălin Drulă: Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce s-a schimbat în privința amenzilor pentru tăierile ilegale
  2. Care este scopul noilor măsuri și cine le-a propus
  3. Ce urmează în legislație pentru protecția copacilor
  4. De ce este important să oprim tăierile ilegale de copaci

Cătălin Drulă, revoltat de tăierile ilegale din Sectorul 3. Candidatul USR la Primăria Capitalei și fost ministru al Transporturilor își exprimă nemulțumirea față de intensificarea tăierilor ilegale de copaci.

„Sunt revoltat că tăierile de copaci din sectorul 3, parcă nu se mai opresc. S-a întâmplat din nou astăzi și am primit multe mesaje de la locuitori”, a scris fostul ministru al Transporturilor pe pagina sa de Facebook.

Ce s-a schimbat în privința amenzilor pentru tăierile ilegale

O schimbare importantă constă în cuantumul amenzilor aplicate pentru aceste fapte. Dacă până de curând amenda era simbolică, de doar 25 de lei pentru un arbore tăiat ilegal, acum se ajunge la o sancțiune uriașă.

„Ce s-a schimbat de data asta a fost cuantumul amenzii, nu 25 de lei pentru un arbore ca până de curând, ci am ajuns la 20.000 de euro în acest caz. Și urmează alte zeci de mii de euro.”, a mai adăugat Drulă.

Care este scopul noilor măsuri și cine le-a propus

Regulamentul privind amenzile a fost propus de cei din USR, care au decis să crească amenzile la maximum pentru tăierile ilegale. Mai mult, aceștia au introdus obligația ca responsabilii să planteze de zece ori mai mulți arbori decât cei tăiați.

„S-a aplicat noul regulament. Este propunerea colegilor mei din USR care au crescut la maxim amenzile pentru tăierile ilegale de arbori. În plus, responsabilii trebuie să planteze de 10 ori mai mulți arbori decât au tăiat. ”, a mai menționat candidatul la Primăria Capitalei.

Ce urmează în legislație pentru protecția copacilor

Pe lângă măsurile deja aplicate, Cătălin Drulă anunță că urmează o lege care va transforma tăierile ilegale de copaci în infracțiuni:

„Ne vom asigura că această măsură va fi aplicată. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni.”, a mai precizat Cătălin Drulă.

De ce este important să oprim tăierile ilegale de copaci

Drulă subliniază că protejarea spațiilor verzi este vitală pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor Capitalei. Spațiile verzi nu doar înfrumusețează orașul, ci contribuie semnificativ la calitatea aerului și la echilibrul ecologic urban.

„Bucureștiul nostru are nevoie să respire. Tăierile ilegale trebuie oprite.”, a spus, în încheiere, fostul ministru.

Tags:
Citește și...
EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Politică
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță
Politică
Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță
Cătălin Drulă acuză că sondajele sunt măsluite. „Te vom omorî cu sondajele”
Politică
Cătălin Drulă acuză că sondajele sunt măsluite. „Te vom omorî cu sondajele”
Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică
Politică
Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Politică
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Politică
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Politică
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Politică
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Politică
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Ultima oră
13:44 - Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent
13:30 - Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
13:10 - Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
13:00 - Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
12:40 - EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
Catalin Drula
12:40 - Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
12:23 - Sfântul Grigorie Decapolitul, cinstit pe 20 noiembrie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
12:05 - Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
11:50 - Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
11:39 - Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF