Cătălin Drulă, revoltat de tăierile ilegale din Sectorul 3. Candidatul USR la Primăria Capitalei și fost ministru al Transporturilor își exprimă nemulțumirea față de intensificarea tăierilor ilegale de copaci.

„Sunt revoltat că tăierile de copaci din sectorul 3, parcă nu se mai opresc. S-a întâmplat din nou astăzi și am primit multe mesaje de la locuitori”, a scris fostul ministru al Transporturilor pe pagina sa de .

Ce s-a schimbat în privința amenzilor pentru tăierile ilegale

O schimbare importantă constă în cuantumul amenzilor aplicate pentru aceste fapte. Dacă până de curând amenda era simbolică, de doar 25 de lei pentru un arbore tăiat ilegal, acum se ajunge la o sancțiune uriașă.

„Ce s-a schimbat de data asta a fost cuantumul amenzii, nu 25 de lei pentru un arbore ca până de curând, ci am ajuns la 20.000 de euro în acest caz. Și urmează alte zeci de mii de euro.”, a mai adăugat Drulă.

Care este scopul noilor măsuri și cine le-a propus

Regulamentul privind amenzile a fost propus de cei din USR, care au decis să crească amenzile la maximum pentru tăierile ilegale. Mai mult, aceștia au introdus obligația ca responsabilii să planteze de zece ori mai mulți arbori decât cei tăiați.

„S-a aplicat noul regulament. Este propunerea care au crescut la maxim amenzile pentru tăierile ilegale de arbori. În plus, responsabilii trebuie să planteze de 10 ori mai mulți arbori decât au tăiat. ”, a mai menționat candidatul la Primăria Capitalei.

Ce urmează în legislație pentru protecția copacilor

Pe lângă măsurile deja aplicate, Cătălin Drulă anunță că urmează o lege care va transforma tăierile ilegale de copaci în infracțiuni:

„Ne vom asigura că această măsură va fi aplicată. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni.”, a mai precizat Cătălin Drulă.

De ce este important să oprim tăierile ilegale de copaci

Drulă subliniază că protejarea spațiilor verzi este vitală pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor Capitalei. Spațiile verzi nu doar înfrumusețează orașul, ci contribuie semnificativ la calitatea aerului și la echilibrul ecologic urban.

„Bucureștiul nostru are nevoie să respire. Tăierile ilegale trebuie oprite.”, a spus, în încheiere, fostul ministru.