Care este temperatura ideală în locuință pe timpul iernii

Ideea unei temperaturi ideale, valabile pentru orice locuință, este mai degrabă un mit. Confortul termic depinde de nevoile fiecărei familii.

Pentru momentele în care locuința este ocupată pe parcursul zilei, 22°C poate oferi un nivel plăcut de confort. Noaptea sau în perioadele în care locuința este goală, temperatura poate fi redusă fără probleme. Valorile cuprinse între 17 și 19°C sunt suficiente.

În loc să urmărești obsesiv o cifră exactă, este mai util să adopți o abordare flexibilă și inteligentă. Scăderea treptată a temperaturii, cu câte un grad pe săptămână, ajută să se adapteze fără disconfort. În același timp, această ajustare contribuie la reducerea consumului de energie.

Menținerea acestor temperaturi mai scăzute pentru perioade mai lungi aduce economii reale, adesea fără ca diferența să fie resimțită. Un termostat programabil, folosit corect, simplifică întregul proces. În plus, optimizează încălzirea în funcție de prezența în locuință. Mulți evită aceste ajustări din comoditate. Totuși, ele sunt printre cele mai eficiente metode de a ține sub control facturile din sezonul rece.

Ce spune OMS despre temperatura din casă

Pentru a proteja sănătatea, stabilește câteva repere clare privind temperatura din locuință în sezonul rece. Atunci când sunt persoane în casă, termostatul nu ar trebui coborât sub 17°C, deoarece frigul prelungit poate afecta organismul. În locuințele unde se află sugari, persoane în vârstă sau vulnerabile, nivelul recomandat este mai ridicat, în jur de 21°C, pentru a asigura un confort termic sigur.

Totuși, aceste valori pot fi adaptate în anumite situații. Pe timpul nopții, mulți preferă dormitoare mai răcoroase, iar temperaturile de 17–18°C devin confortabile odată ce te afli sub plapumă. Dacă toți membrii familiei sunt de acord, reducerea temperaturii în timpul somnului este acceptabilă. În timpul zilei, când activitatea este mai intensă, intervalul de 17–18°C rămâne o alegere echilibrată.

Este important de știut că menținerea unei locuințe prea reci pentru perioade lungi poate avea efecte negative asupra sănătății. De aceea, temperatura ar trebui să fie ajustată cu grijă, în funcție de prezență. Când pleci la serviciu, o temperatură de 12–15°C este suficientă pentru a economisi energie. În cazul absențelor mai lungi, cum ar fi vacanțele, nu este recomandat să cobori sub 10°C, pentru a preveni înghețarea țevilor și alte probleme neplăcute, notează stirileprotv.ro.