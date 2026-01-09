B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici

Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici

Ana Beatrice
09 ian. 2026, 11:20
Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care este temperatura ideală în locuință pe timpul iernii
  2. Ce spune OMS despre temperatura din casă

Care este, de fapt, temperatura ideală în locuință? Odată cu venirea sezonului rece, această întrebare apare foarte des. În special cei care resimt direct costurile tot mai mari ale încălzirii caută soluții clare. Dorința de confort se lovește inevitabil de grija consumului și a costurilor lunare.

Răspunsul nu este unul universal și nu poate fi redus la o cifră fixă pe termostat. Fiecare locuință are particularitățile ei. La fel, fiecare familie își stabilește propriul echilibru între confort termic, buget și eficiență energetică.

Care este temperatura ideală în locuință pe timpul iernii

Ideea unei temperaturi ideale, valabile pentru orice locuință, este mai degrabă un mit. Confortul termic depinde de nevoile fiecărei familii.

Pentru momentele în care locuința este ocupată pe parcursul zilei, 22°C poate oferi un nivel plăcut de confort. Noaptea sau în perioadele în care locuința este goală, temperatura poate fi redusă fără probleme. Valorile cuprinse între 17 și 19°C sunt suficiente.

În loc să urmărești obsesiv o cifră exactă, este mai util să adopți o abordare flexibilă și inteligentă. Scăderea treptată a temperaturii, cu câte un grad pe săptămână, ajută organismul să se adapteze fără disconfort. În același timp, această ajustare contribuie la reducerea consumului de energie.

Menținerea acestor temperaturi mai scăzute pentru perioade mai lungi aduce economii reale, adesea fără ca diferența să fie resimțită. Un termostat programabil, folosit corect, simplifică întregul proces. În plus, optimizează încălzirea în funcție de prezența în locuință. Mulți evită aceste ajustări din comoditate. Totuși, ele sunt printre cele mai eficiente metode de a ține sub control facturile din sezonul rece.

Ce spune OMS despre temperatura din casă

Pentru a proteja sănătatea, Organizația Mondială a Sănătății stabilește câteva repere clare privind temperatura din locuință în sezonul rece. Atunci când sunt persoane în casă, termostatul nu ar trebui coborât sub 17°C, deoarece frigul prelungit poate afecta organismul. În locuințele unde se află sugari, persoane în vârstă sau vulnerabile, nivelul recomandat este mai ridicat, în jur de 21°C, pentru a asigura un confort termic sigur.

Totuși, aceste valori pot fi adaptate în anumite situații. Pe timpul nopții, mulți preferă dormitoare mai răcoroase, iar temperaturile de 17–18°C devin confortabile odată ce te afli sub plapumă. Dacă toți membrii familiei sunt de acord, reducerea temperaturii în timpul somnului este acceptabilă. În timpul zilei, când activitatea este mai intensă, intervalul de 17–18°C rămâne o alegere echilibrată.

Este important de știut că menținerea unei locuințe prea reci pentru perioade lungi poate avea efecte negative asupra sănătății. De aceea, temperatura ar trebui să fie ajustată cu grijă, în funcție de prezență. Când pleci la serviciu, o temperatură de 12–15°C este suficientă pentru a economisi energie. În cazul absențelor mai lungi, cum ar fi vacanțele, nu este recomandat să cobori sub 10°C, pentru a preveni înghețarea țevilor și alte probleme neplăcute, notează stirileprotv.ro.

Tags:
Citește și...
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Eveniment
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
Eveniment
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
De ce vinul fiert nu te încălzește cu adevărat când e frig afară? Iată care este explicația
Eveniment
De ce vinul fiert nu te încălzește cu adevărat când e frig afară? Iată care este explicația
EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Eveniment
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Eveniment
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Eveniment
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Eveniment
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
Eveniment
8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
Ultima oră
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:27 - Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
13:22 - Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
12:40 - Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia