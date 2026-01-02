Lipsa unui certificat de naștere transformă viața a milioane de oameni într-o existență invizibilă. Fără un act care să le confirme identitatea, acești oameni nu există oficial pentru stat și sunt excluși din sistem. Nu au cetățenie, nu pot merge la școală, nu au acces la servicii medicale și nu pot munci legal.

Aceeași realitate dură se regăsește și în Africa de Sud. Acolo, mii de persoane trăiesc în afara oricărui cadru legal, prinse într-un cerc al marginalizării din care nu pot ieși. Născuți fără a fi înregistrați, ei cresc fără drepturi fundamentale și fără șansa la o viață normală. Un fenomen grav, care condamnă generații întregi la anonimat și excluziune socială, atrage atenția .

Cum arată viața când nu exiști în acte

Pentru mulți, certificatul de naștere și celelalte documente oficiale par banale, simple hârtii fără importanță. Rareori se conștientizează cât de vitale sunt, în realitate, pentru accesul la o viață normală. În lipsa lor, oamenii ajung să trăiască „în umbră”, blocați într-o existență plină de nesiguranță, restricții și oportunități refuzate.

La nivel mondial, milioane de oameni trăiesc fără nicio formă de recunoaștere oficială. Aceștia sunt considerați apatrizi, lipsiți de cetățenie și de drepturi legale de bază. Printre ei se numără și Arnold Ncube, un tânăr de 25 de ani din Africa de Sud. Deși s-a născut în Johannesburg, iar tatăl său este sud-african, Arnold nu a avut niciodată acte care să-i confirme identitatea.

Problemele au ieșit la suprafață în momentul în care a încercat să se înscrie la liceu. Atunci a aflat că nu avea certificat de naștere și, implicit, niciun drept oficial.

Arnold a fost abandonat de ambii părinți, tatăl dispărând înainte de nașterea sa. Mama l-a părăsit când avea doar 14 ani, iar el a rămas fără sprijin și fără posibilitatea de a-și dovedi existența.

„Este dureros. Ești practic invizibil. Nu exiști. Nu ai , nu poți aplica pentru un loc de muncă decent”, a declarat acesta.

Deși încearcă să rămână optimist, povara este uriașă. „Când văd alți tineri de vârsta mea terminând școala, eu nu am putut. A fost greu și am trecut prin perioade de depresie”, a mai spus el.

Câți oameni rămân captivi într-un sistem care nu îi recunoaște

În Africa de Sud, realitatea este mult mai dură decât arată cifrele oficiale. Se estimează că cel puțin 10.000 de persoane născute în țară nu au cetățenie și, implicit, nu pot beneficia de servicii publice de bază. Numărul real este, însă, imposibil de stabilit, tocmai pentru că acești oameni nu apar în evidențele statului și rămân invizibili pentru autorități.

Fără cetățenie, viața devine un traseu plin de blocaje. Oamenii nu pot obține acte de identitate, nu se pot înscrie la școală, nu au acces la sistemul medical și nu pot ocupa locuri de muncă legale. Practic, sunt excluși din societate încă din , fără a avea vreo vină.

Printre cei care au trăit această experiență se numără și Christy Chitengu, avocat și activist pentru drepturile omului. La doar 17 ani, a aflat că, din punct de vedere legal, nu exista. Directoarea liceului i-a spus că nu există niciun document oficial care să-i confirme identitatea.

Deși s-a născut în Johannesburg, din părinți originari din Zimbabwe, singurul act pe care îl avea era un certificat de naștere scris de mână. Autoritățile sud-africane nu l-au recunoscut, iar acest detaliu aparent banal i-a schimbat radical parcursul vieții.