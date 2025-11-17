Daniel a transmis, în mesajul adresat participanților la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, că care trăiesc într-un spirit credincios și echilibrat rămân un model pentru societate, oferind experiență, stabilitate morală și sprijin spiritual.

Ce spune patriarhul

„Îmbătrânirea activă și sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu și respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual, așa cum citim în Sfânta Scriptură: ‘Bătrânețea este o cunună strălucită, ea se află mergând pe calea cuvioșiei (Pilde 16, 31), ‘Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri și mărirea lor, frica Domnului’ (Isus Sirah 25, 9)”, a transmis patriarhul, conform Agerpres.

Importanța păstrării legăturii dintre generații

Patriarhul Daniel a mai vorbit și despre importanța păstrării legăturii dintre generații și a participării active la viața comunitară a oamenilor vârstnici.

„Învățătura Bisericii, izvorâtă din înțelepciunea biblică și din scrierile Sfinților Părinți, îndeamnă pe toți oamenii să păstreze legătura dintre generații și inspiră tuturor bucuria vieții, ca dar al lui Dumnezeu și recunoștință împlinită prin participarea activă la viața comunitară, în Familie, Biserică și Societate”, a mai spus Patriarhul Daniel.

„Într-o societate dominată de individualism și pragmatism, Biserica aduce cuvântul Evangheliei Domnului Iisus Hristos și propune forme de integrare socială care pot fi puse în aplicare atât în mediul urban, cât și în comunitățile rurale: prezența duminicală la Sfânta Liturghie și comuniunea euharistică, lecturi duhovnicești, proiecte social-caritative, vizite pastorale, pelerinaje și alte forme care îmbină libertatea și responsabilitatea în slujirea aproapelui”, a adăugat.

Anul 2023

Patriarhul Daniel a amintit că Anul 2023 a fost proclamat de Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice, în parohii și mănăstiri, în școlile teologice, în instituțiile social-medicale și mediatice ale Bisericii fiind desfășurate numeroase programe și proiecte tematice pentru seniorii sau bunicii României.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a III-a ediții a Congresului Național de Îmbătrânire Activă. Evenimentul este organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și se desfășoară luni și marți, la Palatul Parlamentului.