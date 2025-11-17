B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Patriarhul Daniel: „Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual”

Patriarhul Daniel: „Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual”

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 14:28
Patriarhul Daniel: „Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual”
Sursa foto: Basilica
Cuprins
  1. Ce spune patriarhul
  2. Importanța păstrării legăturii dintre generații
  3. Anul 2023

Patriarhul Daniel a transmis, în mesajul adresat participanților la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, că vârstnicii care trăiesc într-un spirit credincios și echilibrat rămân un model pentru societate, oferind experiență, stabilitate morală și sprijin spiritual.

Ce spune patriarhul

„Îmbătrânirea activă și sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu și respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual, așa cum citim în Sfânta Scriptură: ‘Bătrânețea este o cunună strălucită, ea se află mergând pe calea cuvioșiei (Pilde 16, 31), ‘Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri și mărirea lor, frica Domnului’ (Isus Sirah 25, 9)”, a transmis patriarhul, conform Agerpres.

Importanța păstrării legăturii dintre generații

Patriarhul Daniel a mai vorbit și despre importanța păstrării legăturii dintre generații și a participării active la viața comunitară a oamenilor vârstnici.

„Învățătura Bisericii, izvorâtă din înțelepciunea biblică și din scrierile Sfinților Părinți, îndeamnă pe toți oamenii să păstreze legătura dintre generații și inspiră tuturor bucuria vieții, ca dar al lui Dumnezeu și recunoștință împlinită prin participarea activă la viața comunitară, în Familie, Biserică și Societate”, a mai spus Patriarhul Daniel.

„Într-o societate dominată de individualism și pragmatism, Biserica aduce cuvântul Evangheliei Domnului Iisus Hristos și propune forme de integrare socială care pot fi puse în aplicare atât în mediul urban, cât și în comunitățile rurale: prezența duminicală la Sfânta Liturghie și comuniunea euharistică, lecturi duhovnicești, proiecte social-caritative, vizite pastorale, pelerinaje și alte forme care îmbină libertatea și responsabilitatea în slujirea aproapelui”, a adăugat.

Anul 2023

Patriarhul Daniel a amintit că Anul 2023 a fost proclamat de Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice, în parohii și mănăstiri, în școlile teologice, în instituțiile social-medicale și mediatice ale Bisericii fiind desfășurate numeroase programe și proiecte tematice pentru seniorii sau bunicii României.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a III-a ediții a Congresului Național de Îmbătrânire Activă. Evenimentul este organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și se desfășoară luni și marți, la Palatul Parlamentului.

Tags:
Citește și...
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Eveniment
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Eveniment
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Eveniment
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Eveniment
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună
Eveniment
Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună
Înșelătorie cu haine preoțești în Neamț. Un fals preot lua pomelnice cu bani de la credincioși
Eveniment
Înșelătorie cu haine preoțești în Neamț. Un fals preot lua pomelnice cu bani de la credincioși
Clinica unde a murit fetița de doi ani a fost închisă. Ce nereguli s-au descoperit
Eveniment
Clinica unde a murit fetița de doi ani a fost închisă. Ce nereguli s-au descoperit
Nebunia TikTok a ajuns la Galați. Un cuplu și-a violat copiii și a încercat să transmită live
Eveniment
Nebunia TikTok a ajuns la Galați. Un cuplu și-a violat copiii și a încercat să transmită live
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Eveniment
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Ultima oră
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Catalin Drula
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)