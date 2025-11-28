B1 Inregistrari!
Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 11:45
Sursa Foto: Freepik.com
Un britanic de 45 de ani a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat că a ținut opt cetățeni români, inclusiv un băiat de 15 ani, în condiții de sclavie și servitute într-o spălătorie auto din Londra.

Despre ce este vorba

Victimele, traficate în Marea Britanie între noiembrie și decembrie 2020, au fost forțate să lucreze la spălătoria lui Hewa Margai din Mitcham. Ei au fost cazați într-un mic adăpost de pe terenul spălătoriei. În timpul lockdown-ului COVID, victimele nu aveau acces la documentele lor de identitate și erau controlate constant, conform Știrile ProTv.

Băiatul de 15 ani a reușit să contacteze Metropolitan Police pe 1 februarie 2021, relatând că a fost atras în Marea Britanie cu promisiunea unui loc de muncă, dar i s-a confiscat actul de identitate. La descinderea poliției în aceeași zi, au fost găsite două femei în vârstă de 20 de ani și cinci bărbați, care locuiau într-un adăpost impropriu de luni de zile.

Victimele vorbeau minim engleza, dar au transmis ofițerilor prin Google Translate că au lucrat doar câteva săptămâni înainte ca spălătoria să fie închisă din cauza restricțiilor COVID. După închiderea afacerii, erau obligați să plătească chirie proprietarului și să rămână pe terenul spălătoriei fără documente.

Abuzuri și neglijență medicală

Una dintre femeile salvate a dezvoltat o infecție severă. Ea a avut nevoie de spitalizare și mai multe intervenții chirurgicale, ca urmare directă a condițiilor precare și neglijenței la care a fost supusă.

Judecătorul a precizat la pronunțarea sentinței: „În opinia mea, dorința dumneavoastră de profit financiar a prevalat asupra grijii pentru acești tineri, odată ajunși aici. Le-ați ordonat să rămână pe proprietatea spălătoriei… nu aveau nicio alegere și dumneavoastră știați asta.”

„Camera era rece și umedă și mirosea foarte urât a mâncare veche și a miros corporal. Ați intenționat ca ei să trăiască în această mizerie și ați intenționat să profitați de pe urma ei. Fără actele lor de identitate, erau efectiv captivi ai dumneavoastră, și știați asta”, a adăugat.

Opt capete de acuzare

Hewa Margai se afla în afara țării în momentul descinderii. El a fost arestat la întoarcerea sa în Marea Britanie, pe 12 martie 2021.

Acuzațiile la care a fost găsit vinovat includ opt capete de acuzare pentru ținerea unei persoane în sclavie sau servitute, ceea ce a dus la sentința de peste opt ani de închisoare.

