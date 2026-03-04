B1 Inregistrari!
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 11:09
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. 3.000 de mașini înregistrate fraudulos
  2. Amenzi zilnice și pierderi financiare masive
  3. Mii de victime ale fraudei

Un pensionar în vârstă de 75 de ani din Franța a ajuns să primească zilnic zeci de amenzi de parcare după ce infractorii i-ar fi furat identitatea și ar fi înregistrat pe numele său mii de vehicule. Cazul a devenit public în urma investigațiilor jurnalistice realizate de Bild și France Bleu.

3.000 de mașini înregistrate fraudulos

Povestea lui Christian Derrey a început în 2019, când bărbatul a devenit victima unui atac informatic. Hackerii i-ar fi spart contul de e-mail și ar fi sustras copia digitală a cărții de identitate, document pe care acesta îl transmisese anterior într-un mesaj de serviciu.

Infractorii ar fi folosit ulterior datele personale pentru a crea firme fantomă și pentru a înregistra vehicule pe numele pensionarului.

„În noiembrie 2024, o companie numită CJM Automobile a fost înființată pe numele meu. Câteva zile mai târziu, 3.000 de vehicule au fost înregistrate pe numele meu”, a declarat Derrey.

Potrivit relatărilor, firma respectivă ar fi fost folosită pentru vânzarea de mașini la prețuri foarte mici, iar pensionarul a fost considerat, în acte, proprietarul vehiculelor.

Amenzi zilnice și pierderi financiare masive

Din cauza acestor înregistrări frauduloase, bărbatul ar fi început să primească între 25 și 40 de amenzi de parcare pe zi.

Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la aproximativ 180.000 de euro.

După depunerea unei plângeri, autoritățile au redirecționat amenzile către persoanele considerate responsabile. Cu toate acestea, Derrey afirmă că problemele nu s-au încheiat.

El susține că autoritățile fiscale îi retrag bani direct din cont, fără notificări prealabile sau intervenția unui executor judecătoresc.

„La Saint-Étienne, 2.950 de euro din banii mei sunt blocați, la Marseille o parte din pensia mea este blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. Autoritățile fiscale îmi retrag bani din cont fără să mă contacteze, fără executori judecătorești, fără scrisori recomandate, fără nimic”, a declarat pensionarul pentru reportajele realizate de Franceinfo.

Mii de victime ale fraudei

Cazul nu este unul izolat. Autoritățile franceze investighează situații similare, existând mii de victime ale furtului de identitate.

Printre acestea se numără și Patrick Paradis, un fost proprietar de atelier auto, care susține că hackerii i-au furat licența de înmatriculare a vehiculelor.

Potrivit informațiilor publicate, statul francez îi solicită acestuia plata unor taxe în valoare de aproximativ 830.000 de euro, sumă pe care bărbatul încearcă să o conteste.

Autoritățile franceze continuă anchetele, iar victimele se confruntă în continuare cu dificultăți birocratice în procesul de recuperare a prejudiciilor.

