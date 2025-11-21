Premieră în România! O taxă locală pentru ocuparea domeniului public a fost anulată definitiv de o instanță. Este un pas rar și important în practica administrativă.

Hotărârea vine de la , care a tranșat clar situația. Judecătorii au declarat ilegală taxa de 200 de lei impusă de primărie șoferilor care nu dețin un loc de parcare plătit.

De ce a fost anulată taxa introdusă de Consiliul Local

Proprietarii de mașini din Constanța s-au trezit la începutul anului cu o taxă de 200 de lei impusă de autoritățile locale. Doar cei cu loc de parcare de reședință sau cu abonament de 199 de lei erau scutiți. Măsura a stârnit rapid nemulțumiri și a ajuns în instanță.

După luni de demersuri susținute de cinci avocați în numele cetățenilor, instanța a decis joi anularea definitivă a acestei taxe. Hotărârea pune capăt unei măsuri considerate nejustificate.

Avocatul Emil Tatu a explicat că hotărârea Curții de Apel Constanța reprezintă o adevărată premieră. Dezvoltarea orașului nu ar trebui făcută cu suprataxarea abuzivă a unei categorii de persoane din orașul Constanța”, a transmis acesta, notează stirileprotv.ro.

La rândul ei, avocata Mirela Doicescu a punctat că această taxă era profund nelegală. Ea a arătat că nu poți adăuga încă 200 de lei peste , sub pretextul ocupării domeniului public. Mașinile sunt deja impozitate, iar șoferii plătesc taxele aferente folosirii drumurilor.

Cum își vor recupera constănțenii banii plătiți pe taxă

Locuitorii vor încerca acum să își recupereze sumele, după ce zeci de mii de oameni au achitat deja această taxă. Un bărbat a spus că, odată cu impozitul pe locuință, a plătit automat și cei 200 de lei. Acesta a precizat că taxele la gunoi și alte impozite au crescut, însă investițiile promise nu se văd în oraș.

„Taxa a generat destul stres constănțenilor. Sunt mulți care chiar nu și-o permiteau, mai ales în condițiile actuale. Cu siguranță trebuie să facă o cerere care în principal să solicite restituirea taxei sau să ceară compensarea cu taxele pe care le vor datora, inevitabil în anul 2026”, a mai transmis Felicia Ovanesian, consilier local.