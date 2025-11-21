B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba

Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 19:59
Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce a fost anulată taxa introdusă de Consiliul Local
  2. Cum își vor recupera constănțenii banii plătiți pe taxă

Premieră în România! O taxă locală pentru ocuparea domeniului public a fost anulată definitiv de o instanță. Este un pas rar și important în practica administrativă.

Hotărârea vine de la Curtea de Apel Constanța, care a tranșat clar situația. Judecătorii au declarat ilegală taxa de 200 de lei impusă de primărie șoferilor care nu dețin un loc de parcare plătit.

De ce a fost anulată taxa introdusă de Consiliul Local

Proprietarii de mașini din Constanța s-au trezit la începutul anului cu o taxă de 200 de lei impusă de autoritățile locale. Doar cei cu loc de parcare de reședință sau cu abonament de 199 de lei erau scutiți. Măsura a stârnit rapid nemulțumiri și a ajuns în instanță.

După luni de demersuri susținute de cinci avocați în numele cetățenilor, instanța a decis joi anularea definitivă a acestei taxe. Hotărârea pune capăt unei măsuri considerate nejustificate.

Avocatul Emil Tatu a explicat că hotărârea Curții de Apel Constanța reprezintă o adevărată premieră. Dezvoltarea orașului nu ar trebui făcută cu suprataxarea abuzivă a unei categorii de persoane din orașul Constanța”, a transmis acesta, notează stirileprotv.ro.

La rândul ei, avocata Mirela Doicescu a punctat că această taxă era profund nelegală. Ea a arătat că nu poți adăuga încă 200 de lei peste impozitul auto, sub pretextul ocupării domeniului public. Mașinile sunt deja impozitate, iar șoferii plătesc taxele aferente folosirii drumurilor.

Cum își vor recupera constănțenii banii plătiți pe taxă

Locuitorii vor încerca acum să își recupereze sumele, după ce zeci de mii de oameni au achitat deja această taxă. Un bărbat a spus că, odată cu impozitul pe locuință, a plătit automat și cei 200 de lei. Acesta a precizat că taxele la gunoi și alte impozite au crescut, însă investițiile promise nu se văd în oraș.

„Taxa a generat destul stres constănțenilor. Sunt mulți care chiar nu și-o permiteau, mai ales în condițiile actuale. Cu siguranță trebuie să facă o cerere care în principal să solicite restituirea taxei sau să ceară compensarea cu taxele pe care le vor datora, inevitabil în anul 2026”, a mai transmis Felicia Ovanesian, consilier local.

Tags:
Citește și...
Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
Eveniment
Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
Eveniment
Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
Eveniment
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Eveniment
România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
Eveniment
Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
Eveniment
8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Eveniment
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE
Eveniment
Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Eveniment
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Află cum poți pregăti cel mai delicios păstrăv la cuptor
Eveniment
Prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Află cum poți pregăti cel mai delicios păstrăv la cuptor
Ultima oră
21:11 - Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
20:54 - Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
20:52 - Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
20:29 - Jumătățile de adevăr prezentate de premier demontate de un cunoscut profesor. Care este situația reală a economiei
20:09 - Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale
Catalin Drula
19:40 - Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
19:11 - ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
18:57 - România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
18:55 - Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie sumele forfetare cu 10%. Deputații și senatorii cheltuie anual 100 milioane de lei fără acte justificative
18:15 - Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență