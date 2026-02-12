B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 08:27
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Percheziții de amploare în 40 de locații
  2. Grupare de evazioniști bucureșteni vizată de autorități

Percheziții de amploare au loc la această oră, în 40 de locații din șase județe și din municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii au estimat un prejudiciu, în acest caz, de două milioane de lei.

Percheziții de amploare în 40 de locații

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au loc la 40 de locații, cele mai multe din județul Mureș, unde s-ar afla sediile coordonatorilor grupului de firme implicate. Potrivit anchetatorilor, timp de cinci ani, aceștia au înregistrat în evidenţele fiscale facturi fătă conţinut real.

„La data de 12 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) şi municipiul Bucureşti (2)”, a anunțat IGPR.

Potrivit sursei citate, aceste operațiuni se desfășoară într-un dosar de urmărire penală, deschis pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că actele evazioniste au fost comise în perioada 2020-2025, iar în tranzacții au fost implicate mai multe societăţi comerciale. Acestea erau coordonate de un grup de persoane din judeţul Mureş.

În cauză, s-a dispus ridicarea unor documente şi efectuarea unor audieri în judeţele Suceava, Bihor, Neamţ, Ilfov, Satu Mare şi municipiul Bucureşti.

Grupare de evazioniști bucureșteni vizată de autorități

Într-o altă anchetă, polițiștii bucureșteni au pus în aplicare un mandat de percheziții, în București. Și în acest caz cercetările au în vedere producerea infracțiunii de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4 milioane de lei. Perchezițiile au avut loc luni, 10 februarie.

„Din datele și probele administrate în cauză a reieșit faptul că un bărbat, în calitate de administrator în fapt al două societăți comerciale, ar fi omis să evidențieze veniturile obținute, în cuantum de aproximativ 10.300.000 de lei, rezultate din relațiile comerciale desfășurate cu mai multe societăți, în cuprinsul declarațiilor fiscale obligatorii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.185.000 de lei”, a precizat DGPMB.

Persoana bănuită de comiterea faptei a fost depistată și condusă la audieri, urmând ca autoritățile să ia măsurile legale care se impun față de aceasta.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Eveniment
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Eveniment
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Eveniment
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Eveniment
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Eveniment
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Eveniment
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Eveniment
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Eveniment
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Eveniment
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Ultima oră
09:02 - Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
08:50 - Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
08:11 - Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
07:36 - Guvernul modifică legislația privind stupefiantele, piața de capital și infrastructura verde. Investiție de peste 256 milioane lei pentru podul Albița-Leușeni
23:54 - Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
23:50 - Dragoș Sprînceană estimează că AUR „a aruncat 10 milioane de euro pentru SUA, fără niciun rezultat”: „Vă dați seama cum puteau să beneficieze românii de acești bani?” / Ce a spus despre Nicușor Dan și politica externă a României (VIDEO)
23:32 - O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
23:20 - Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc
22:51 - Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
22:43 - Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei