Percheziții de amploare au loc la această oră, în 40 de locații din șase județe și din municipiul București, într-un dosar de . Procurorii au estimat un prejudiciu, în acest caz, de două milioane de lei.

Percheziții de amploare în 40 de locații

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au loc la 40 de locații, cele mai multe din județul Mureș, unde s-ar afla sediile coordonatorilor grupului de firme implicate. Potrivit anchetatorilor, timp de cinci ani, aceștia au înregistrat în facturi fătă conţinut real.

„La data de 12 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) şi municipiul Bucureşti (2)”, a anunțat .

Potrivit sursei citate, aceste operațiuni se desfășoară într-un , deschis pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că actele evazioniste au fost comise în perioada 2020-2025, iar în tranzacții au fost implicate mai multe societăţi comerciale. Acestea erau coordonate de un grup de persoane din judeţul Mureş.

În cauză, s-a dispus ridicarea unor documente şi efectuarea unor audieri în judeţele Suceava, Bihor, Neamţ, Ilfov, Satu Mare şi municipiul Bucureşti.

Grupare de evazioniști bucureșteni vizată de autorități

Într-o altă anchetă, polițiștii bucureșteni au pus în aplicare un mandat de percheziții, în București. Și în acest caz cercetările au în vedere producerea infracțiunii de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4 milioane de lei. Perchezițiile au avut loc luni, 10 februarie.

„Din datele și probele administrate în cauză a reieșit faptul că un bărbat, în calitate de administrator în fapt al două societăți comerciale, ar fi omis să evidențieze veniturile obținute, în cuantum de aproximativ 10.300.000 de lei, rezultate din relațiile comerciale desfășurate cu mai multe societăți, în cuprinsul declarațiilor fiscale obligatorii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.185.000 de lei”, a precizat DGPMB.

Persoana bănuită de comiterea faptei a fost depistată și condusă la audieri, urmând ca autoritățile să ia măsurile legale care se impun față de aceasta.