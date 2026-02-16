Percheziții în București și alte trei județe din țară. Vizat este un militar care înșela oamenii într-o afacere cu criptomonede

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de înşelăciune în formă continuată comisă de un militar. Mai multe persoane au fost induse în eroare să cumpere criptomonede.

Cum erau înșelați „clienții” de un militar

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, un militar, împreună cu mai multe cunoştinţe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziţioneze criptomonede.

Însă, banii tranzacţionaţi de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferaţi în conturile bancare deţinute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei.

„În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brăila și Constanța pun în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1). Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

Perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și la sediile a două societăți comerciale, în vederea completării materialului probator și a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ menționat, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziționeze criptomonede. Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar.

Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale.”, arată comunicatul

Cine este militarul vizat

Potrivit unor surse apropiate cazului, vizat este , militar, fost adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila. Epure a ami avut probleme și în urmă cu doi ani, când a fost acuzat de un fost șef al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila că ar fi păcălit cu diverse sume de bani mai mulți polițiști.

Liviu Ionuț Epure a îndeplinit atribuțiile postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dunărea» al județului Brăila în perioada 01.04.2023 – 02.07.2024.