Percheziții în casa unei femei care a furat portofelul unui bătrân. Iată ce au găsit polițiștii

Percheziții în casa unei femei care a furat portofelul unui bătrân. Iată ce au găsit polițiștii

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 12:22
Percheziții în casa unei femei care a furat portofelul unui bătrân. Iată ce au găsit polițiștii
Sursa foto: Shutterstock

O femeie din Cermei, Arad, ar fi sustras portofelul pierdut de un bătrân într-un magazin din orașul Ineu. Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul femeii.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au găsit autoritățile

Ce s-a întâmplat

„La data de 21 iulie a.c., polițiștii orașului Ineu au fost sesizați despre faptul că, un septuagenar și-ar fi pierdut portofelul într-un magazin din Ineu, portofel care ar fi fost sustras de persoane necunoscute”, a transmis IPJ Arad.

„În urma investigațiilor efectuate, a fost identificată o femeie de 39 de ani, din Cermei, care ar fi sustras portofelul pierdut și nu l-ar mai fi returnat, în termenul legal de 10 zile, persoanei vătămate”, a adăugat IPJ Arad.

Polițiștii, la data de 27 august, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința femeii de 39 de ani.

Ce au găsit autoritățile

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit în casa femeii „o armă letală de vânătoare, calibrul 30-06, 19 cartușe nepercutate, același calibru, și un cartuș percutat, același calibru, toate deținute ilegal, de către un bărbat de 45 de ani”, conform Adevărul.

De asemenea, „au mai fost descoperite 2 detectoare de metale, aproximativ 4.200 de euro, peste 8.000 de lei și 1.600 lire sterline”.

Bunurile găsite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În baza probatoriului administrat, bărbatul de 45 de ani a fost reținut 24 de ore, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

Femeia de 39 de ani a fost și ea reținută de polițiștii orașului Ineu pentru însușirea bunului găsit.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.

