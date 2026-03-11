Percheziții la mai multe locații din județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi din municipiul Bucureşti, într-un care vizează contrabanda cu țigări. Autoritățile au ridicat șapte persoane pentru audieri.

Percheziții la contrabandiștii cu țigări

Poliţiştii din Giurgiu au descins, miercuri dimineață, la mai multe adrese în cadrul unei acțiuni care îi vizează pe contrabandiștii de . Se fac percheziții la nouă locații din judeţele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi din municipiul Bucureşti. Sunt vizate domiciliile unor persoane fizice şi sediile sociale unor societăți comerciale.

„Astăzi, 11 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi în municipiul Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale ale unor persoane juridice, în vederea documentării şi probării activităţii infracţionale, identificării de înscrisuri ce pot servi la clarificarea faptelor şi recuperarea prejudiciului”, se arată într-un comunicat al IPJ Giurgiu.

Ancheta are în vedere achiziţia și punerea în vânzare a unor cantități importante de țigări aduse prin din Bulgaria, Ucraina şi Republica Moldova.

„În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a peste 10.000 de ţigarete”, precizează .

Ce urmăresc anchetatorii în acest caz

Aceste percheziții au fost dispuse după ce anchetatorii au obținut mai multe indicii cu privire la o rețea de contrabandă cu țigări. Potrivit probelor existente la dosar, din luna octombrie 2025 şi până în prezent, mai multe persoane din judeţele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi din municipiul Bucureşti ar fi fost implicate în achiziţionarea de ţigarete de cotrabandă.

Țigările, fără timbre sau cu marcaje fiscale necorespunzătoare erau aduse din Bulgaria, Ucraina şi Republica Moldova. Acestea erau vândute în diverse locații din România. Sumele obținute nu erau fiscalizate.

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu vor fi conduse şapte persoane, pentru luarea măsurilor ce se impun. Cercetările vor fi continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale.

Operațiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Serviciilor de Investigaţii Criminale Giurgiu, Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Giurgiu, Serviciului Criminalistic, Biroului de Investigaţii Criminale Giurgiu, Secţiei nr. 6 Poliţie Rurală Mihăileşti, al luptătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, precum şi cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.