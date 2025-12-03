Investigațiile DIICOT scot la iveală un nou caz de corupție în mediul penitenciar, în care doi agenți sunt acuzați că au facilitat accesul drogurilor și al telefoanelor mobile în interiorul unei închisori. Descinderile făcute de anchetatori au dus la reținerea mai multor suspecți și la confiscarea unor cantități relevante de substanțe interzise. Ancheta continuă, iar miercuri judecătorii sunt chemați să decidă dacă inculpații vor rămâne în arest preventiv.

Ce acuzații li se aduc polițiștilor de penitenciar

Doi agenți ai Penitenciarului Jilava au fost reținuți sub suspiciunea că au introdus în mod repetat de mare risc în rândul deținuților, cu intenția de a le comercializa. Aceștia ar fi colaborat cu alți patru inculpați, dintre care doi au fost de asemenea reținuți, iar alți doi au fost plasați sub control judiciar. Potrivit procurorilor, activitățile ilegale nu se limitau la substanțe interzise, ci vizau și introducerea unor telefoane mobile în spațiul de detenție, încălcând clar prevederile legale.

Anchetatorii susțin că agenții au încălcat şi Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate întrucât le-ar fi adus ilegal telefoane mobile unor persoane aflate sub incidenţa unor astfel de măsuri. Conform probelor, cei doi ar fi acționat consistent, într-un interval de câteva luni.

Cum au ajuns drogurile și telefoanele în închisoare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ( ) – Structura Centrală au stabilit că, între iulie și octombrie 2025, în mod repetat cei doi agenţi de poliţie de penitenciar au procurat, de la co-inculpaţii cercetaţi în aceeaşi cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în Penienciarul Jilava, unde îşi desfăşurau activitatea, cu scopul de a le comercializa unor persoane aflate în detenţie. În aceeași perioadă, aceștia ar fi furnizat în mod ilegal telefoane mobile unor deținuți, acțiuni ce au încălcat grav responsabilitățile profesionale.

Mecanismul ar fi funcționat pe baza unei colaborări constante cu persoane din exterior, care asigurau aprovizionarea cu substanțe interzise, ulterior distribuite pe căile clandestine din interiorul unității de detenție.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

În cursul zilei de marți au fost efectuate 14 percheziții, inclusiv în spații din incinta . Autoritățile au ridicat peste 40 doze (folii, plicuri, capsule) conţinând substanţe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă, relatează digi24.ro.

Descoperirile confirmă amploarea activităților ilegale, sugerând că rețeaua funcționa de o perioadă semnificativă și implica mai multe persoane, atât din interiorul sistemului, cât și din afara acestuia.