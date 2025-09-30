B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 16:05
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce au fost semințele de mac retrase de la vânzare
  2. Care sunt produsele afectate
  3. Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat semințele de mac

Mai multe loturi de semințe de mac retrase de la vânzare aparțin companiei Orlandos SRL, după ce s-a descoperit depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. ANSVSA îi avertizează pe consumatori să nu folosească produsele și să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate, pentru a primi contravaloarea lor.

Semințele de mac retrase de la vânzare. Sursa Foto: ansvsa.ro

De ce au fost semințele de mac retrase de la vânzare

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a mai multor loturi de semințe de mac, după ce analizele de laborator au arătat un conținut ridicat de alcaloizi de opiu. Aceste substanțe, prezente în mod natural în semințele de mac, devin periculoase atunci când depășesc anumite limite, putând provoca efecte nocive asupra sănătății consumatorilor, precum tulburări gastrointestinale, stări de somnolență sau chiar intoxicații.

Pentru a preveni riscurile, compania Orlando Import-Export 2001 a inițiat procedura oficială de retragere a produselor afectate din magazine și de rechemare de la clienți.

Care sunt produsele afectate

Printre produsele vizate de această retragere se află mai multe tipuri de semințe de mac comercializate sub diferite branduri și ambalaje. Astfel, este vorba despre Orlando semințe de mac 250 g (loturile L1301257/01.2026, L1305257/05.2026, L2904257/04.2026), Orlando semințe de mac 50 g (loturile L1301257/01.2026, L1809257/09.2026, L2904257/04.2026), Orlandos Maestro semințe de mac 250 g (loturile L1205257/31.05.2026, L1301257/31.01.2026, L2108257/31.08.2026), precum și Nutco semințe de mac 600 g (lot L0608257/31.08.2026).

Autoritățile subliniază că toți consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume sub nicio formă, pentru a evita posibile efecte nocive asupra sănătății.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat semințele de mac

ANSVSA recomandă celor care dețin semințe de mac retrase de la vânzare să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat. Procedura de returnare le oferă clienților dreptul la rambursarea contravalorii produselor. Autoritățile subliniază importanța respectării acestor instrucțiuni pentru protejarea sănătății publice.

