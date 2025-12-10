B1 Inregistrari!
Peripeția unui tânăr italian care a vrut să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova. În ce oraș a ajuns, din greșeală

10 dec. 2025, 08:27
Peripeția unui tânăr italian care a vrut să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova. În ce oraș a ajuns, din greșeală
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook
Nu ne mai miră când auzim străinii că își doresc să ne viziteze țara în această perioadă, mai ales pentru renumitul Târg de Crăciun de la Craiova. Este și cazul lui Brandon, un tânăr din Italia, care și-a dorit să ajungă în deja celebrul oraș din Oltenia pentru a se bucura cot la cot cu românii de spiritul sărbătorilor. Însă, planurile i-au fost date peste cap de o mică confuzie.

Unde a ajuns un tânăr din Italia care voia să viziteze Craiova

Un tânăr din Italia a făcut furori pe rețelele de socializare când a povestit peripeția prin care a trecut. Deși dornic să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova, un moment de neatenție l-a adus pe Brandon să aterizeze în Cracovia, Polonia.

Hotărât să-și planifice vacanța în România, a intrat pe o platformă de rezervări și a făcut ceea ce majoritatea facem, a tastat doar o parte din cuvând și anume „Cra”. Din grabă, nu a observat că opțiunea pe care o selectase nu era nicidecum Craiova, ci Cracovia, din Polonia. Tranzacția odată încheiată, lui Brandon nu i-a mai rămas de făcut decât să aștepte ziua plecării.

A realizat greșeala pe care o făcuse abia când a ajuns în Polonia și nu mai era cale de dat înapoi. Brandon nu a permis acestei încurcături să îi strice vacanța, fie ea și într-o destinație pe care nu își dorea să o viziteze, și a povestit cu umor întâmplarea, pe TikTok.

„Și aici e frumos. Frig, dar frumos”, a spus Brandon în videoclipul care a strâns zeci de mii de aprecieri.

Cum a aflat tânărul italian despre Târgul de Crăciun din Craiova

Brandon este un fan al sărbătorilor de iarnă. Pasiunea pentru atmosfera festivă l-a determinat să facă un tur al Târgurilor de Crăciun din Europa. Bineînțeles că nu putea lipsi cel din Craiova, clasat în mai multe topuri drept cel mai frumos de pe continent. Însă, nu laudele vreunei publicații au stârnit dorința tânărului italian, ci imaginile pe care le-a văzut pe rețelele de socializare.

Între timp, Craiova reușește să atragă cu Târgul său de Crăciun turiști din mai multe colțuri ale lumii. Clasarea sa drept cel mai frumos eveniment festiv din Europa a determinat numeroase persoane din vestul continentului, dar și din Asia, să își rezerve o vacanță în celebrul oraș din Oltenia, potrivit Observator.

În 2024, Târgul de Crăciun din Craiova a primit aproximativ 2 milioane de oameni, iar anul acesta, este de așteptat ca numărul vizitatorilor să crească încă și mai mult. Pe platformele de rezervări, prețurile pentru două nopți de cazare, în luna decembrie, pornesc de la 250 de euro și pot depăși chiar 550 de euro, dacă oaspeții vin în weekend, iar cazarea este în apropiere de centru.

