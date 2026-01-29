B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea

Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea

Ana Maria
29 ian. 2026, 14:50
Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea
Sursa foto: gazetagalatiului.ro
Cuprins
  1. Se moștenesc amenzile? Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF după deces
  2. Pot fi moștenitorii obligați să plătească din banii lor?
  3. Se moștenesc amenzile? Ce opțiuni au moștenitorii dacă datoriile sunt prea mari
  4. Ce tipuri de datorii pot intra în masa succesorală

Se moștenesc amenzile? În cazul decesului unei persoane, una dintre primele întrebări care apar pentru familie vizează eventualele amenzi sau sancțiuni rămase neachitate. Legislația românească este clară, mai exact, amenzile contravenționale nu se transmit moștenitorilor.

Acestea sunt considerate sancțiuni cu caracter strict personal, legate de faptele celui decedat, și nu obligații patrimoniale care să poată fi preluate de alte persoane. Prin urmare, ele nu intră în masa succesorală și nu pot fi cerute moștenitorilor.

Se moștenesc amenzile? Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF după deces

Situația este diferită în cazul obligațiilor fiscale. Impozitele, taxele sau contribuțiile sociale neachitate către ANAF fac parte din patrimoniul persoanei decedate și sunt incluse în masa succesorală.

Moștenitorii care acceptă succesiunea preiau atât bunurile, cât și datoriile, însă răspunderea lor este limitată. Aceștia pot fi obligați să achite datoriile fiscale doar în limita valorii bunurilor moștenite, fără a fi nevoiți să plătească din averea personală, potrivit Antena 3 CNN.

Pot fi moștenitorii obligați să plătească din banii lor?

Dacă valoarea datoriilor depășește valoarea bunurilor rămase în urma defunctului, diferența nu poate fi imputată moștenitorilor. Legea protejează patrimoniul personal al acestora, atât timp cât nu au acceptat moștenirea în mod necondiționat.

În astfel de situații, obligațiile fiscale rămase neacoperite nu mai pot fi recuperate.

Se moștenesc amenzile? Ce opțiuni au moștenitorii dacă datoriile sunt prea mari

Moștenitorii au dreptul de a refuza moștenirea dacă apreciază că pasivul succesoral este mai mare decât activul. Prin renunțarea la succesiune, aceștia evită orice răspundere legată de datoriile persoanei decedate.

Decizia trebuie luată în cadrul procedurii succesorale și are ca efect excluderea totală de la drepturi, dar și de la obligații.

Ce tipuri de datorii pot intra în masa succesorală

Pe lângă datoriile către ANAF, în masa succesorală pot intra și alte obligații patrimoniale, precum creditele bancare, împrumuturile sau alte datorii civile ale persoanei decedate.

De asemenea, cheltuielile legate de administrarea succesiunii sau taxele aferente procedurii succesorale sunt suportate de moștenitori proporțional cu cota ce le revine.

Tags:
Citește și...
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Eveniment
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Eveniment
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Eveniment
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Eveniment
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Eveniment
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026
Eveniment
Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Eveniment
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Ultima oră
17:37 - Delirul lui George Simion. Face Guvern interimar, organizează alegeri anticipate și îl dă jos și pe Nicușor Dan. Toate în câteva luni (VIDEO)
17:22 - Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
17:11 - Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
16:55 - Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
16:53 - Jaf spectaculos în Italia! Comori de peste 1 milion de euro furate din biblioteca unui palat nobiliar
16:48 - Băsescu: „Trump ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski. Și ăsta o mare figură, ne ceartă, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”. Ce spune despre ideea unei Europe cu două viteze (VIDEO)
16:24 - Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
16:18 - Băsescu: Presiunea dobânzilor e aproape de colaps. Au distrus țara cu pomenile electorale (VIDEO)
15:55 - Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
15:50 - Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie