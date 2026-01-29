Se moștenesc amenzile? În cazul decesului unei persoane, una dintre primele întrebări care apar pentru familie vizează eventualele amenzi sau sancțiuni rămase neachitate. Legislația românească este clară, mai exact, amenzile contravenționale nu se transmit moștenitorilor.

Acestea sunt considerate sancțiuni cu caracter strict personal, legate de faptele celui decedat, și nu obligații patrimoniale care să poată fi preluate de alte persoane. Prin urmare, ele nu intră în masa succesorală și nu pot fi cerute moștenitorilor.

Se moștenesc amenzile? Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF după deces

Situația este diferită în cazul obligațiilor fiscale. Impozitele, taxele sau contribuțiile sociale neachitate către ANAF fac parte din patrimoniul persoanei decedate și sunt incluse în masa succesorală.

Moștenitorii care acceptă succesiunea preiau atât bunurile, cât și , însă răspunderea lor este limitată. Aceștia pot fi obligați să achite datoriile fiscale doar în limita valorii bunurilor moștenite, fără a fi nevoiți să plătească din averea personală, potrivit .

Pot fi moștenitorii obligați să plătească din banii lor?

Dacă valoarea datoriilor depășește valoarea bunurilor rămase în urma defunctului, diferența nu poate fi imputată moștenitorilor. Legea protejează patrimoniul personal al acestora, atât timp cât nu au acceptat moștenirea în mod necondiționat.

În astfel de situații, obligațiile fiscale rămase neacoperite nu mai pot fi recuperate.

Se moștenesc amenzile? Ce opțiuni au moștenitorii dacă datoriile sunt prea mari

Moștenitorii au dreptul de a refuza moștenirea dacă apreciază că pasivul succesoral este mai mare decât activul. Prin renunțarea la succesiune, aceștia evită orice răspundere legată de datoriile persoanei decedate.

Decizia trebuie luată în cadrul procedurii succesorale și are ca efect excluderea totală de la drepturi, dar și de la obligații.

Ce tipuri de datorii pot intra în masa succesorală

Pe lângă datoriile către ANAF, în masa succesorală pot intra și alte obligații patrimoniale, precum creditele bancare, împrumuturile sau alte datorii civile ale persoanei decedate.

De asemenea, cheltuielile legate de administrarea succesiunii sau taxele aferente procedurii succesorale sunt suportate de moștenitori proporțional cu cota ce le revine.