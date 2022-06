Personalul medical amenință cu proteste: „După doi ani de pandemie, constatăm că suntem singurii bugetari uitați” (VIDEO)

Deși Guvernul anunță noi , personalul medical se simte neglijat și amenință cu proteste în 15 iunie. E vorba, în principal, de efectivul de la Sanitas. Viorel Hușanu, președintele Sanitas, a avertizat și că sistemul sanitar riscă să intre în colaps dacă nu vor fi asigurați bani de la bugetul de stat pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare. Profesorii sunt și ei nemuțumiți și amenință chiar cu .

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Personalul medical de la Sanitas amenință cu proteste

„S-a anunțat că toți bugetarii vor primi aceste creșteri salariale, dar din forma pe care am văzut-o noi, așteptăm publicarea în Monitorul Oficial, se pare că nici măcar 2 – 3 % de salariați din Sănătate nu vor primi aceste majorări. E vorba doar de personalul TESA, care ar beneficia de o pătrime creștere salarială. În rest, infirmierele, bracardierii, asistenți medicali, medicii nu vor primi nimic. În acest context, noi vom menține calendarul de proteste și pe 15 iunie vom ieși în stradă”, a declarat liderul Sanitas.

Hușanu a precizat că vor protesta în Piața Victoriei aproximativ 10.000 de oameni, cam 10% din efectivul Sanitas.

„E o anomalie, în sensul în care Legea salarizării trebuia aplicată în totalitate anul acesta. Medicii și asistenții au luat măriri în 2018 și de atunci n-a mai fost absolut nici mărire, infirmierii și brancardierii au avut o pătrime la 1 ianuarie 2022, o pătrime din diferența cât ar trebui să aibă la maximum media salarizării, iar personalul TESA se așteaptă acum la o pătrime, dar e foarte, foarte puțin.

Legea salarizării era sustenabilă la acel moment și trebuia ca toată creșterea salarială să fie la maxim în acest an. Gândiți-vă că au fost doi ani de pandemie în care noi am stat cuminți, în spitale și cămine și am îngrijit pacienți, așteptând ca politicienii să rezolve acestă problemă.

Or acum constatăm că suntem singurii bugetari uitați. În timp ce alți bugetari își primesc și acele vouchere de vacanță de la bugetul de stat, noi, anul acesta, dacă nu avem realizat în spital contractul cu Casa de asigurări, suntem în peircol de a nu lua nici acele vouchere de vacanță”, a mai explicat președintele Sanitas.

„Sistemul de sănătate ar putea intra în colaps”

Viorel Hușanu a mai susținut că acum nu mai există problema defictului de personal, pentru că în pandemie s-au putut face angajări fără concurs. Numai că acum problema e subfinanțarea.

„Cheltuielile cu salariile sunt la aproape 90% din contractul cu Casa, iar cu 10% nu poți face activitate medicală, nu poți lua materiale sanitare sau medicamente.

Deci dacă nu se asigură finanțare de la bugetul de stat, s-ar putea ca sistemul de sănătate să intre în colaps”, a afirmat Hușanu.