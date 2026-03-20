Pescuitul de șalău și biban este strict interzis în Rezervația Biosferei Delta Dunării începând de vineri, 20 martie. Măsura a fost luată pentru a proteja reproducerea timpurie a acestor specii.

Când se aplică restricțiile pentru pescuitul de șalău și biban

Autoritățile au anunțat că interdicția vizează toate tipurile de de la cel comercial până la cel recreativ sau familial, în baza unui ordin al Ministerului Agriculturii. Această măsură vine în completarea prohibiției pentru știucă, începută deja în luna februarie, și va rămâne în vigoare până la începutul lunii iunie. De asemenea, conform actului normativ, prohibiția generală în habitatele naturale va începe pe 9 aprilie, iar în apele de frontieră pe 24 aprilie, ambele perioade prelungindu-se până pe 8 iunie.

Administrația Biosferei a publicat detaliile legale privind perioadele și zonele în care extragerea acestor viețuitoare acvatice este oprită.

„Începând cu ziua de vineri, 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞, până la data de 𝟕 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞 r𝐳𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐮𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯 ș𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥 î𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐳𝐞𝐫𝐯𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐁𝐢𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐢 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐃𝐮𝐧ă𝐫𝐢𝐢 (𝐑𝐁𝐃𝐃) 𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩eș𝐭𝐢 salău ș𝐢 𝐛𝐢𝐛𝐚𝐧, conform Ordinului comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 23/297/ 2025 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii”, transmite Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, pe pagina de .

De ce a fost oprit pescuitul

Decizia de a impune restricții mai devreme decât prohibiția generală, care începe pe 9 aprilie, se bazează pe biologia specifică a familiei Percidae. Aceste specii sunt printre primele care își depun icrele, iar temperaturile ridicate din ultima perioadă au grăbit acest proces natural

Reprezentanții rezervației au explicat de ce aceste specii au nevoie de un regim special de protecție față de alte tipuri de pești.

„Speciile de pești șalău (𝑆𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎) și biban (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠) fac parte din familia Percidae răspândite în apele dulci și salmastre ale emisferei nordice. Șalăul și bibanul își încep reproducerea mai devreme decât multe alte specii, precum ciprinidele, iar acest avans devine și mai evident în perioadele cu temperaturi ridicate apărute timpuriu”, se mai arată în postarea făcută de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.