Polițiștii au constatat la nivel național peste 1.100 de de evaziune fiscală de la începutul anului, iar valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate depășește 250 de milioane de lei.

Peste 1.000 de dosare penale și prejudicii de sute de milioane de lei

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în primele două luni ale anului au fost înregistrate aproximativ 1.000 de dosare penale privind evaziunea fiscală, dintre care 591 au fost deschise din oficiu, scrie Agerpres.

În aceeași perioadă, polițiștii au desfășurat 13 operațiuni de amploare pentru administrarea probatoriului în aceste dosare, fiind puse în aplicare 164 de mandate de percheziție domiciliară.

Directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR a prezentat principalele date privind rezultatele acțiunilor desfășurate.

„În domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, în primele două luni ale anului au fost sesizate peste 1.100 de infracțiuni, înregistrate aproximativ 1.000 de dosare penale, dintre care 591 din oficiu, valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate fiind de peste 250 de milioane de lei, în creștere cu 192% față de primele două luni din anul 2025, dintre care peste 51 de milioane de lei sume recuperate efectiv (…), valoare cu peste 70% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, Aurel Dobre.

Rezultatele acțiunilor din anul precedent

Potrivit datelor prezentate de Poliția Română, în anul 2025 au fost sesizate aproximativ 7.300 de infracțiuni de evaziune fiscală. Valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate a depășit un miliard de lei, în creștere cu 74% față de anul 2024.

Din această sumă, peste 354 de milioane de lei reprezintă sume recuperate efectiv, valoare cu 139% mai mare comparativ cu anul precedent.

Capturi importante în combaterea contrabandei

Pe linia combaterii contrabandei, polițiștii au descoperit în primele două luni ale acestui an peste 2,1 milioane de țigarete și peste 360 de kilograme de tutun. În urma acțiunilor desfășurate au fost înregistrate aproximativ 60 de dosare penale, în care sunt cercetate 80 de persoane.

Totodată, autoritățile au aplicat aproximativ 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1,7 milioane de lei. În cadrul investigațiilor au fost puse în aplicare 95 de mandate de percheziție domiciliară.

Acțiuni împotriva criminalității economico-financiare

În ceea ce privește combaterea macrocriminalității economico-financiare, în anul 2025 au fost desfășurate 100 de acțiuni operative pentru investigarea activității infracționale a 726 de persoane.

Directorul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a prezentat și rezultatele obținute în acest domeniu.

„Au fost puse în executare 323 de ordonanțe de instituire a sechestrului, fiind instituite măsurii asigurătorii de 333 de milioane de lei. Totodată, au fost indisponibilizate peste 50 de milioane de țigarete și 22 de tone de tutun. În urma activităților desfășurate, au fost destructurate 33 de grupuri infracționale organizate, formate din 258 de persoane. (…) În primele două luni ale anului 2026, pe linia combaterii macrocriminalității economico-financiare, la nivelul structurilor de combatere a criminalității organizate, au fost desfășurate 14 acțiuni operative, pentru a proba activitatea infracțională a 65 de persoane cercetate. Astfel, au fost puse în executare 122 de mandate de percheziție domiciliară și 55 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, au fost reținute 18 persoane, 14 au fost arestate, iar față de opt persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar”, a declarat directorul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Cătălin Șerban.

Acesta a precizat că au fost puse în executare 38 de ordonanțe de instituire a sechestrului, fiind instituite măsuri asigurătorii de peste 10 milioane de lei. În același timp, polițiștii au indisponibilizat peste două milioane de țigarete și au identificat o fabrică clandestină de țigarete.